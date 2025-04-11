半導體業問官方要何去何從　不能只談補助

新竹縣工業會今日舉辦“因應關稅飆升座談會”。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月11日電（記者 盧誠輝）新竹縣工業會今日舉辦“因應關稅飆升座談會”，有十多家新竹縣在地產業代表都到場關心美國關稅相關議題，會中許多業者紛紛表達對官方因應美關稅衝擊的大方向還無所適從，已造成許多廠商焦慮恐慌。業者也呼籲政府不應該衹有補助，而是該告訴產業未來怎麼走？讓產業能有所準備與遵循。



新竹縣工業會今日舉辦“因應關稅飆升座談會”，包括新竹縣工業會理事長呂理展、總幹事曾昭維、中國國民黨籍“立委”林思銘、外貿協會新竹辦事處主任李孟娟、工業總會理事蘇東茂、新竹縣產發處展陳偉志和十多家新竹縣在地產業代表都到場出席。



今日出席座談會者包括半導體供應鏈產業、汽機車產業、光電產業和化工、紡織等傳統產業代表出席。其中，半導體產業代表最擔憂的是即將成為台灣和美國的談判籌碼，許多半導體公司已開始展開相對因應措施，包括減發獎金、無薪假和裁員都已在考量當中，業者希望政府不能衹有補助，而是該告訴半導體產業未來該何去何從。



汽機車產業代表則憂心未來政府會以調降美國進口車關稅當作談判籌碼，影響台灣汽機車產業的競爭力，也有汽機車零組件製造商強調，目前因受關稅風暴影響，美國已開始調整4月到12月的訂單需求，導致台灣生產線5月和6月已有部分工廠得被迫停工，未來若關稅效應持續擴大，恐影響30萬汽機車產業就業人口的生計，對整個產業供應鏈將造成重大衝擊。



光電產業代表透露，在美國關稅風暴來襲之前，早已因受美國升息影響許多外銷訂單，而台灣的市場也持續萎縮，並質疑美國總統特朗普宣布的90天關稅寬限期，是否只是逼迫企業趁這段時間趕快下單的拉貨期，未來會怎樣大家都不知道？政府應告訴產業大方向，而不是衹有補助，畢竟補助是一時的，總不可能年年都補助。



化工產業代表也說，本來公司計劃要去越南設廠，但現在也不知道該不該去？而為了因應高關稅，也計劃把大陸的半成品先運回來台灣再加工後再運到美國去，但這些多出來的運費都是增加的成本。紡織產業代表則感嘆，公司每年淨利也只不過是營業額的2%到3%，不要說32%關稅了，就算衹有10%也不用玩了，公司對此已做好最壞打算，呼籲政府應趕快簽訂FTA（自由貿易協定），否則就連台灣傳統產業也很難生存下去。