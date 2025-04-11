美債接盤俠可做談判籌碼？楊金龍：是一想法

“央行”總裁楊金龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”邱志偉今日質詢提及台灣購買美債，是否也能成為這次關稅的談判籌碼？“中央銀行”總裁楊金龍回覆說，這是一個想法，如果談判小組覺得值得談判，我們可以提供我們的數據。楊金龍也證實，台灣目前外匯存底，美債佔逾八成。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰與相關“閣員”，針對美國關稅政策因應政策進行專案報告並備質詢。



楊金龍日前赴“立法院”財委會備詢，多名“立委”關注台灣外匯存底握有大量美債，外傳中國大陸為報復美國關稅戰將大舉拋售美債，台灣是否可加碼美債，作為關稅談判的籌碼。楊金龍當時回答說，“建議很好”，同時也會和美國說，美國因貿易逆差必須發行公債來融資，“台灣‘央行′長期持有美債，對美國的融資成本是有降低的貢獻，我們（指台灣‘央行′）不會買了又拋，而是持有到到期”。



邱志偉今天質詢詢問相關問題，美債可以當成談判籌碼嗎？談判小組有“央行”代表嗎？



楊金龍說，據他瞭解沒有。他也回應說，這個議題是委員質詢他，他是說我們持有美債。我們持有美債是因為貿易逆差，我們去購買美債降低融資成本，“這個觀點來看我們對美國有貢獻”。所以當委員質詢這個議題，他說主意不錯，因為我們持有美債數量龐大，目前外匯存底裡，美債占比逾八成。



邱志偉詢問那是手段還是籌碼？楊金龍則笑說，籌碼跟手段應該差不多吧。這就是一個想法而已。有委員質詢時認為是一個想法。



邱志偉也詢問，要怎麼給談判小組想法？楊金龍表示，如果覺得是值得談判，我們可以提供我們數據。



邱志偉也詢問“金管會主委”彭金隆，是否落實相關銀行幫助企業措施？彭金隆說，大概過去最近一次經驗是疫情相關措施，下週會邀集銀行針對這次關稅政策進行因應。



邱志偉說，他的選區都是中小型企業，來陳情變成一個平台，有關融資問題要請你們多幫忙，要有多點窗口解決他們問題。



彭金隆允諾說，這是我們接下來努力方向，之後會與銀行公會確切執行相關工作。