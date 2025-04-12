杜震華：特朗普應會先投降　或讓中國再偉大

華梵大學人文教育中心特聘教授杜震華。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月12日電（記者 鄭羿菲）針對中美關稅戰，華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華接受中評社訪問表示，中美關稅戰已成為一場“膽小鬼遊戲”，短期美國龐大市場雖具優勢，但中國較具韌性，不會屈服。而美國社會嚴重分裂，連共和黨對關稅戰都有兩派意見，再加上明年期中選舉，在通膨帶來的壓力下，美應會先投降。



杜震華也預測，美國會慢慢地跟崇尚自由貿易的國家逐漸脫鉤，而以中國為主的非美集團可能會形成自由貿易集團，近期中日韓FTA就傳出重啟談判了。中美之間，就像英國《經濟學人》週報最新的一期封面，“美國恐讓中國再度偉大”。



杜震華，美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士，曾任台灣大學國家發展研究所副教授、“中研院”經濟研究所副研究員、“國大代表”、商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事。



美國總統特朗普2日宣布對個別國家課徵10%至50%不等的高關稅，引起全世界動盪、全球股市崩跌，中國則反制對美國商品關稅拉高到84%，特朗普接續宣布，對中國課徵關稅增至125%。白宮也證實，美國對中國商品的總體關稅已高達145%。而中國11日再度反擊宣布，對美國商品關稅上升至125%。



杜震華接受中評社訪問表示，特朗普掀起關稅戰的目的是要對付中國大陸，因此對亞洲有生產能力的國家都是高關稅，包括越南等，而中國會很強硬地去回應美國，或選擇對美國、共和黨票倉打擊最重的項目拉高關稅，如大豆、小麥等。中美現在就是看誰能夠撐下去，看誰會先投降，已經是“膽小鬼遊戲”了。



杜震華說，不過，美國國內是極度分裂的社會，就連特朗普所屬共和黨內對關稅戰都有不同意見，逐漸分裂，再加上只要通貨膨脹越高，反對的力量就會越強，明年美國就要期中選舉，特朗普對中國課125%的高關稅不可能撐太久，可能會撐個2季，最後則會降低到20%至30%的關稅，這也是中國勉強可以接受的範圍，對美國的民眾來說也有交代、物價也不會漲那麼高。



杜震華指出，以關稅手段限制其他國家較具優勢的商品，代表整個世界的餅會縮小，每個國家都會受傷，只是程度不一，而中美接下來恐怕都得勒緊褲腰帶過稍微苦一點的日子，且可能得熬一段時間，直到中國崛起且明顯超越美國，美國才會慢慢走回自由貿易市場。

