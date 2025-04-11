黃國昌問台美貿易協定　卓榮泰：須兩情相悅

卓榮泰答詢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月11日電（記者 張嘉文）針對台美關稅談判，台灣民眾黨主席、“立委”黃國昌今天質詢“行政院長”卓榮泰時，希望政府大力跟美國爭取簽訂雙邊貿易協定（BTA）。卓榮泰對此說，我們已經在最優先行列的談判當中，在兩情相悅的狀況底下，政府可以爭取對台灣最有利的位置。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關部會官員，赴“立法院”針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢。



黃國昌質詢時提到，台美關稅談判已進入深水區，我們要的什麼，願意付出的是什麼，我們手上還有什麼籌碼？卓榮泰表示，我們可能付出在關稅對等的情形要做一些調整，不是對等關稅，是雙方關稅對等之下要做一些調適，拆除非關稅障礙。



黃國昌說，賴清德投書彭博表示，願意在互惠的基礎之上願意把關稅調降到零？卓榮泰說，這是一個談判的態度。黃再問，如果美國願意調降到零，我們也願意調降到零嗎？卓說，這是一個基本態度。



黃國昌再問卓榮泰，所謂的互惠是什麼樣的互惠，是我們片面配合，還是會爭取跟美國簽定BTA？



卓榮泰強調，原則是希望透過雙邊關係來談判，比方說FTA或是美加墨USMTA這樣的方式，在21世紀貿易倡議中也是。



黃國昌追問說，但之前就已談洽簽台美21世紀貿易倡議，在這次美國片面增加台灣關稅中有扮演角色嗎？沒有啊，所以是否要以簽訂BTA當成未來的一個方向？



卓榮泰說，絕對不是片面、單方面的改變，所謂的談判一定是在某個基礎上，大家有進有退、有得有失，這就是談判的一個策略。



黃國昌認為，如果美國把台灣當成盟友的話，希望政府能大力跟美國爭取簽訂BTA。卓榮泰對此說，我們已經在最優先行列的談判當中，就是一個善意，在兩情相悅的狀況底下，他覺得政府可以爭取對台灣最有利的位置。