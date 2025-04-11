林思銘：企業焦慮恐慌　關稅談判底線在哪？

藍委林思銘強調台美關稅談判底線在哪應讓產業知道。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月11日電（記者 盧誠輝）新竹縣工業會今日舉辦“因應關稅飆升座談會”，面對產業代表的焦慮恐慌和無所適從，中國國民黨籍“立法委員”林思銘砲轟民進黨政府表示，補助紓困本來就是政府該做的事情，只是基本配套措施，最重要的是台美關稅談判底線在哪？應該要讓產業知道。而不是放任產業焦慮恐慌和無所適從。



新竹縣工業會今日舉辦“因應關稅飆升座談會”，包括新竹縣工業會理事長呂理展、總幹事曾昭維、中國國民黨籍“立委”林思銘、外貿協會新竹辦事處主任李孟娟、工業總會理事蘇東茂、新竹縣產發處展陳偉志和十多家新竹縣在地產業代表都到場出席。



林思銘指出，美國關稅風暴來襲導致台股大跌，各行各業很緊張，但民進黨政府卻不知道要提早因應，他早在3月27日就在“立法院”質詢“財政部”，強調美國4月2日就要對台灣進行關稅報復，但“經濟部”卻一問三不知，甚至還和樂觀的告訴他，台灣應該不會被報復，但結果呢？



林思銘強調，現在美國關稅雖然暫緩90天，但並不是取消，這段時間政府就應該趕快去做好各項因應措施與準備辦法，也要告訴產業台美關稅談判的底線到底在哪裡？首當其衝的台灣半導體產業未來該怎麼辦？零關稅可能對台灣農業造成哪些衝擊？都應該要明確向產業說明，讓產業能有所準備與因應。



林思銘認為，“行政院”目前推出的新台幣880億元紓困方案根本不夠用，他呼籲至少得增加到2千億元才夠，因為政府光是去年超徵稅收就有5千多億元，拿超徵稅收來紓困根本不會有問題，而不是把腦筋動到特別預算上。未來國民黨團也會做好監督把關工作，政府的補助絕對不會讓產業看得到卻拿不到。