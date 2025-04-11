民眾黨關稅論壇　黃國昌：談判應讓業者參與

民眾黨舉辦“關稅新局下台灣產業的因應與選擇”論壇，黨主席黃國昌（右二）提出看法。（照:民眾黨提供） 中評社台北4月11日電／台灣民眾黨今日舉辦“關稅新局下台灣產業的因應與選擇”論壇，主席黃國昌表示，台灣沒有必要“認命”，而是必須要有“韌性”。台美談判過程，應該讓業者參與，“行政院長”卓榮泰卻說有很多機密。讓受到衝擊產業的勞工有表達意見的機會非常重要，難道要他們擦擦眼淚吞下去嗎？



今日論壇出席者包括，中華經濟研究院副院長王健全、台灣經濟研究社社長孫智麗、民眾黨主席黃國昌、民眾黨不分區“立委”提名人洪毓祥及“立委”黃珊珊、張啟楷等。



洪毓祥提到，特朗普政府實施對等關稅的主要目的就是“改變貿易逆差”、“重建美國製造”、“緩解財政壓力”，面對龐大財政赤字，額外關稅收入可以支應部分缺口。而美國洋洋灑灑列一堆非關稅貿易障礙，包含肉品、汽車、智慧財產權、農產品、酒稅、服務業投資及醫藥健保透明制度問題，台灣政府必須思考如何捍衛台灣廠商、農民不要受到衝擊。洪毓祥認為，排除非關稅貿易障礙或是到“零關稅”是美國要的嗎？就產業的角度來說，絕對不是。



洪毓祥進一步說明，產業關心兩個面向：生產基地與競爭對手。目前台商的生產基地“南向”移到越南、泰國、印尼等，也都受到特朗普全面圍堵影響，廠商短時間不太可能移轉，“新南向”等同受到重挫。台灣對美出口前30大產品，包含資通訊產品、電子零組件、汽車零組件、扣件、機械零件等合計佔對美出口總值72%，也都跟著會受傷。



面對90天補考期，台灣應該做什麼積極備案？中小企業現在“頭殼摸咧燒”，政府有沒有站在業者的角度？洪毓祥認為，應該趕快召集八大法人，蒐集廠商問題，建立完整衝擊評估資料。洪毓祥表示，面對關稅衝擊，考驗企業轉型、供應鏈有沒有彈性、產品有沒有價值等，這是業者的考題。洪毓祥強調“產業要韌性、政府別任性。”政府不要每天搞那些有的沒的。

