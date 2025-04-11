郭正亮：30年美債別想還　賴承諾就是賣台

郭正亮。(中評社 資料照) 中評社台北4月11日電／美國總統特朗普的對等關稅暫緩90天實施，台“中央銀行”總裁楊金龍表示，接手美債也是台美關稅談判的重要籌碼。前“立委”郭正亮表示，特朗普真正要的，除了台積電，就是台灣“央行”外匯存底5766億美元，這裡面有92%都買了美債。他要賴清德想清楚，這是你的籌碼。



郭正亮指出，今年美債到期9.2兆美元，6月到期6.5兆美元，特朗普會要求台灣續約，短債要買長債、舊債要買新債。特朗普要求台灣買30年長債，搞不好還有50年美債，如果賴清德答應了美國，就是出賣台灣。他保證絕對是有借無還，30年美債美國就沒打算要還你，不要去想本金，搞不好連利息都不給，要你直接去買免息債，或者是極低利率的債。



《中時新聞網》報導，郭正亮10日在《亮話天下》網路直播節目中分析指出，關稅談判，特朗普會問美債你要買多少？這一點賴清德根本沒有想到，而這一點才是台灣要命的地方，賴清德要想清楚，這是你的籌碼。



郭正亮接著表示，事實上，特朗普真正要的，除了台積電，就是這一項，我們台灣“央行”外匯存底有5766億美元，這裡面有92%都買了美債，達4900億美元，特朗普真正瞪大眼睛就是看到這個。



