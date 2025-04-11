藍委質詢關稅危機　卓榮泰、郭智輝聯手狂嗆

左起“行政院長”卓榮泰、藍委吳宗憲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，中國國民黨籍“立委”吳宗憲11日質詢對半導體外移、汽車產業、水產稻米受到衝擊影響，在簡報上出具相關數據以及推論，卻均遭“行政院長”卓榮泰、“經濟部長”郭智輝駁斥，批吳宗憲的數據及相關推論都完全錯誤，卓更嗆“你身為法律人用不實數據做錯誤推論，我才真的感到很難過！”



“立法院”提出“針對美國關稅政策因應作為專案報告”及備質詢，“行政院長”卓榮泰率“部會”首長出席。



吳宗憲質詢，他看賴清德提出的對應關稅的相關措施，有提出倡議全球半導體的民主供應鏈，但其實並無耳目一新，台美也沒簽什麼FTA自由貿易協定，他看是壓力山大，面對台積電傳聞要與英特爾合資、聯華電子傳出與格羅方格合併，不就代表台灣半導體外移有風險、因此賴清德提出這樣倡議？否則幹嘛提？



卓榮泰聞後駁斥“你提的推論，與賴清德講的完全違背！”郭智輝說，對於這樣“路邊社”的傳聞，他不予評論，他的理智分析是不可能聯電與格羅方格合併，或是台積電合資英特爾，因投資都要經過“經濟部”投審會。台積電創辦人張忠謀說選擇台灣成立台積電，是因2小時供應鏈服務就能到達，台灣在所有民主聯盟內，台灣會保持半導體領先位置。



吳宗憲接著質詢，“經濟部”說對於美國提高關稅，對於台灣14大網通、半導體業者都只是持續觀察後續，但民進黨“立院”黨團總召柯建銘預測關稅（柯建銘預測美對台課10%關稅，美國最先提出是32%，後暫緩改為10%）不是已大失準？另外根據“經濟部長”備詢表述、對外新聞稿、車輛工會資料顯示，台灣汽車產業受到衝擊恐有10萬以上就業人員，847.74億元新台幣，8.26萬人生計受到影響，“政院”880億元補助怎算的？怎夠？

