蔡英文赴美談判放風向球　綠委：沒政治意涵

綠委何欣純接受《POP撞新聞》專訪。（照:《POP撞新聞》提供） 中評社台北4月11日電／美國總統特朗普日前祭出32%關稅，民進黨“立委”何欣純公開點名由蔡英文或蕭美琴赴美談判，對此，何欣純今接受廣播節目專訪表示，自己點名蔡英文和蕭美琴沒有任何政治的意涵，只是地方產業界第一時間想到，“一定要找一個對美國瞭解的人”，所以只是單純的民間第一線的反應而已。



綜合台媒報導，何欣純接受《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚問，“外界質疑是否是幫蔡英文放風向等說法”？何欣純說，自己很單純，沒有任何政治的意涵、也沒有那麼想，就是地方產業界第一時間想到“一定要找一個對美國瞭解的人、厲害的人、專業的人”，而大家印象還停留在蕭美琴、蔡英文，所以只是單純的民間第一線、第一時間的反應而已。



何欣純表示，自己必須坦白講，還是有地方、產業界的朋友跟她講“你可不可以請蔡英文或是蕭美琴談判”，因為產業界他們的印象裡面，當然比較不知道背後深層的政治意義，第一時間只覺得這個很重要、這個關係到身家財產性命，一定要找一個最瞭解美國的人，所以他們會想說“找最瞭解美國的人去談判”，才會出現這樣的聲音。



針對蔡英文後續回應“對執政團隊有信心”，何欣純認為，蔡英文也是執政團隊的一員，雖然已經卸任了，但蔡英文還是很關心，但也謹守分際，自己覺得可以理解。