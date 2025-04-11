罷免高雄綠委許智傑、黃捷成案　進二階連署

綠委許智傑。（中評社 資料照） 中評社高雄4月11日電／民進黨“立委”許智傑、黃捷的罷免案11日成案，目前共有35位泛藍“立委”、14位民進黨“立委”進入二階段連署。



“中選會”表示，今有2件“立委”罷免案、4件市縣議員罷免案可進入二階連署，目前共49件“立委”罷免案、6件市縣議員罷免案。



民進黨高雄市黨部疾呼高雄人站出來，用行動守護優秀的民意代表，不讓政治報復侵蝕民主價值。許智傑則說，他在鳳山服務超過20年，相信人民的眼睛是雪亮的。



綠委許智傑表示，他在鳳山服務超過20年，從基層市民代表做起，政績會說話，選民也都看在眼裡。他一向都是有信心、要小心、繼續認真，不會像藍營的查水表和打壓民團，尊重人民罷免的權利，虛心面對，相信人民的眼睛是雪亮的。



民進黨高雄市黨部也發出聲明，指黃捷及許智傑長期深耕地方，勇敢發聲、問政有力，始終站在人民這一邊。如今卻面臨報復性罷免的威脅，這不是針對個人的否定，而是對民主價值的挑戰。市黨部強調“我們要守護的，不只是黃捷、許智傑兩位努力認真的‘立委′，更是台灣民主的核心價值。高雄人站出來，用行動守護優秀的民意代表，不讓政治報復侵蝕我們共同守護的民主價值”。



主導罷免“立委”許智傑、黃捷的“高雄雙罷劫”團隊，2月13日送交第1階段連署書至“中選會”後，結果未能通過。3月17日在到“中選會”補件，發言人徐尚賢當時認為“中選會”的審查有爭議，選舉都可以驗票，而連署書有問題卻無法查驗。



據統計，目前已進入或可進入二階罷免連署名單，泛藍“立委”為國民黨“立委”王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁、林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯、邱鎮軍、林沛祥，以及無黨籍“立委”陳超明。



民進黨“立委”為伍麗華、陳瑩、吳思瑤、吳沛憶、蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、林俊憲、王定宇、李坤城、吳琪銘、黃捷、許智傑。



另有遭停職的新竹市長高虹安；泛綠議員為民進黨南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴、新北市議員陳乃瑜、苗栗縣議員徐筱菁、陳春暖及無黨籍苗栗縣議員曾玟學。