台南漁會3巨頭改選落幕　後續聚焦關稅

台南縣區漁會三巨頭出爐，總幹事陳崇德（左）、新任理事長周良榮（中）及前理事長李武龍轉任常務監事。（照:台南市農業局提供） 中評社台南4月11日電／台南縣市2區漁會3巨頭改選剛落幕，2名總幹事皆順利連任，漁務政策方向大致不變，台南市農業局15日將會同漁會拜訪台灣鯛的各家養殖協會，瞭解養殖業者受美國關稅的衝擊程度，尋求解決意見。



根據《中時新聞網》報導，台南縣區漁會3巨頭10日選舉完成，尋求連任的總幹事陳崇德派系推派周良榮擔任理事長，拿下全部15票獲選，自己也順利續聘，常務監事由前理事長李武龍接任，派系過去政黨傾向偏藍。



台南市區漁會這次同額競選，8日投票結束未生波瀾，總幹事林鈺昕獲續聘連任，前理事長林士傑遭槍殺身亡後，由方裕豐回鍋擔任理事長，選出周煥彬擔任常務監事，過去政黨傾綠。



台南市農業局11日宣布漁會選舉順利落幕，兩漁會舊勢力沿續，漁會政策方向大致不變。因應美國關稅衝擊，台南市漁業以台灣鯛最受衝擊，15日將由縣區漁會陪同，優先拜訪台南市六官養殖發展協會，瞭解養殖業者受影響程度與解決辦法。



台南市農業局漁業科表示，台南市的台灣鯛正值放養期間，調查約有30萬尾，目前尚未收成。台南市有養殖業者，無加工業者，漁民所受影響還需進一步調查評估。



台南市長黃偉哲表示，兩漁會改選展現地方基層組織民主機制的運作與活力，成為地方漁業發展新契機，期盼持續提升漁民權益與生產效益，共同開創漁業新局。