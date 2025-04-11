談判買美債？卓榮泰：現非常不穩、沒思考

綠委鍾佳濱質詢卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月11日電（記者 黃筱筠）美國對等關稅措施全面生效後，白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）7日發表演說時，提出各國能以五種方式協助美方分擔責任。民進黨親賴“立委”鍾佳濱今日質詢時提及，其中一個方式是直接捐款給美國財政部，這是要求用舊債換新債？是否可研究買低利美債？“行政院長”卓榮泰回覆說，過去對美債投資有發生不好結果，就像昨天、今天美國股市就下跌。



“立法院”今天邀請“行政院長”卓榮泰與相關“閣員”，針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢。



鍾佳濱提到，有報導說要跟美國談判可以買美國公債，目前會朝這個方向思考嗎？卓榮泰則說，現在這個階段沒有思考，現在非常不穩定。



鍾佳濱則說，現在的美國債務是美國總收入的兩倍，美國要怎麼還？現在最大需求是需要降低債息，對於其他國家要如何分攤負擔，米倫提出五種途經，首先是出口產品接受美國關稅，同時不開徵報復性關稅；二是打開國內市場，停止不公平且有傷害性的貿易行為，並向美國購買更多產品；三為提高國防支出和美國軍購；四是投資美國並在美國設工廠；第五是直接捐款給美國財政部。



他接著說，米倫提到直接捐款給美國財政部，大家猜猜這是什麼意思？要求大量使用美債的國家跟美國買新債，超長期美債會影響我們市場，米倫說需要錢可以跟他們調錢，這會形成以美元為主，“去中準金融聯盟”，這是米倫的設想，台灣方面可以有1000億美元購買低利美債嗎？



卓榮泰則說，這需要精算，我們現在無法答覆。

