台遠洋漁業慘　李明信：船已出海訂單退光

台灣鮪延繩釣協會理事長李明信出席座談會時受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月12日電（記者 蔣繼平）鬼頭刀是台灣東部沿近海、遠洋捕撈的重要水產品，8成銷往美國，受到高關稅影響，漁民憂心忡忡。台灣鮪延繩釣協會理事長李明信11日受訪表示，鬼頭刀需要靠第三地加工出口，關稅戰開打，越南、泰國所有加工都喊停，就算暫緩90天也未見改善，且現在是鬼頭刀季，協會有3百多艘漁船都在海上捕撈，漁民出海成本都砸下去，到底該怎麼辦？



“農業部漁業署”11日下午舉辦“因應美國加徵關稅‘我國’遠洋產業支持方案座談會”，“農業部政務次長”黃昭欽到場主持，台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會、台灣鮪延繩釣協會、台灣區遠洋鰹鮪圍網漁船魚類輸出業同業公會、對外漁業合作發展協會等代表出席。原本有發採訪通知，會前臨時改為閉門會議。



黃昭欽受訪指出，關稅問題對遠洋漁業來說較為複雜，遠洋漁業漁獲會賣到第三地，譬如泰國、越南進行加工，再轉銷到美國，因此直接看報表數字沒那麼大，但間接銷美的影響也是要評估。對等關稅暫緩延長90天，也增加90天的不確定性，遠洋漁業業者是否持續作業，會受市場觀望風向影響，都需持續關注。



據了解，台灣鬼頭刀年捕獲量5千多公噸，以宜蘭南方澳、台東新港及屏東東港為主要生產地，且有7成銷往美國。每年4月是鬼頭刀的捕撈期。出席座談會的台灣鮪延繩釣協會理事長李明信受訪表示，特朗普祭出對等關稅後，遠洋漁業影響也很嚴重，第一，現在是鬼頭刀季，漁船都已在海上作業，第二，已面臨貿易商、加工廠都不收購漁獲的狀況。



李明信表示，台灣鮪延繩釣協會現在就有超過3百艘以上的漁船在海上作業，業者面臨要做也不是，不做也不是的窘境，因為漁船出海的作業成本已經丟出去了，油料、補給都在船上了，這些成本該怎麼辦？這是非常大的衝擊。



李明信表示，關稅戰影響是全部的產業鏈，屏東東港已有兩家加工廠說要停止加工，從9日宣布關稅開始，越南、泰國的加工廠都不收漁獲，就算現在宣布暫緩90天，但仍有10%關稅，市場還是呈現“恐慌性”。90天後會怎麼都不知道，第三方沒人敢收，必須計算成本才有辦法運作，不然賣不出去或賠錢，要算誰的？



李明信表示，希望幫助漁民度過難關，因為鬼頭刀需要經過第三方加工出口，大部分都是在越南加工後，約有8成外銷到美國，現在衝擊就是越南那邊所有加工廠都喊停，都被退單。