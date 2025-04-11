國民黨喊普發一萬　民進黨：當阿彌陀佛在唸

民進黨發言人吳崢。（照:民進黨提供） 中評社台北4月11日電／中國國民黨主席朱立倫10日召集縣市長聯合對策會議，要求“政院”將補貼擴大規模到新台幣兩千億、開放陸客來台觀光、組成赴美採購團、普發現金一萬，以因應美國關稅衝擊。民進黨發言人吳崢11日表示，國民黨不管面對什麼問題只會跳針三件事，第一、要陸資；第二、開放陸客；第三、九二共識，已經把這些當成阿彌陀佛，不管發生什麼事情就重新念一輪，這對當前台灣幫助不大。



針對國民黨提出，因應關稅衝擊，政府應該要開放陸客來台。吳崢表示，這件事情明顯國民黨一貫跳針、沒有回答問題，大家關注的是如何因應關稅衝擊、協助出口製造業，陸客來台跟內需部分相關，是完全不同命題，這也暴露面對複雜國際經貿局勢，當前國民黨沒有能力提供解方。



吳崢指出，現在台灣已經有代表正在跟美國政府接洽，討論的是如何排除貿易障礙，這是美方關注重點，而“行政院”提出880億產業支持方案，是因應出口業受到衝擊，包含資金流動跟融資需要協助，這是對症下藥。



他說，國民黨大砍總預算，告訴民眾，台灣很窮不能編這麼多總預算，卻又提出普發一萬的撒幣政策，又嫌880億太少要編2千億，國民黨邏輯自我矛盾、前後不一，不做功課、不講道理、一味撒幣並非台灣人民所需要。