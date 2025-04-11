台軍情等機敏將領晉任改不公開　原因曝光

中評社台北4月11日電／傳出台軍方考量部分單位將領具有任務的機敏性，將領晉任授階型式將有調整，也就是機敏單位將領晉任作業將會改為由單位主官代為授階，不再是由“國防部”或“總統府”集中一起以公開方式授階。對此，“國防部”也證實該消息，並籲請媒體勿臆測及報導。



根據《自由時報》報導，部分單位軍事將領晉任授階不再由公開方式授階的原因，主要為避免相關將領的姓名丶面貌丶個資遭到中國大陸方面刺探蒐集。



據報導，包括“國安局”、“軍情局”等敏感單位新任將領在多年前的晉任典禮上已不露面，而是由府通知前往府內由“總統”單獨授階。但是今年起，包含資通電軍指揮官、電展室主任、特勤中心等將階的情報官員，“國防部”也不讓這些將領“露臉”，改為由單位主官代為授階。



台“國防部”表示，軍情、“國安”、特勤等相關單位將領晉任，考量人員身分機敏性，由單位主官代為授階，籲請媒體勿對“國軍”重要軍職人事調整逕行臆測及報導，以維“國家”整體安全。



另外，賴清德3月底在“總統府”主持4月份將官晉任授階典禮時，則是期許以不對稱思維及堅強的軍事實力展現自我防衛決心，守護台灣的民主自由，讓區域和平穩定、繁榮發展。他並強調，政府會給予“國軍”最大支持，除了4月開始施行的待遇調整方案，也會持續推動“國防”改革，挹注充足的“國防”資源，推動現代化部隊的管理，為“國軍”帶來人才穩定、效率提升的多重效益。