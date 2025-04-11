對美談判排何順位？卓榮泰：讓事情醞釀一下

藍委王鴻薇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月11日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇今天質詢問到，所謂台灣對美談判列在美方的首波名單，是排前10還是前20？“行政院長”卓榮泰沒有正面回應，僅強調會爭取最佳、最快時間，向美國做出最直接跟有利的交涉。



卓榮泰表示，目前還沒有看到任何國家說談了什麼，我們也不例外，還未發生的事情讓其有醞釀的時間。第一波交涉何時開始、結束沒有任何國家（知道），只能說會爭取最佳、最快時間，向美國做出最直接跟有利的交涉。



“行政院長”卓榮泰今天率領相關部會官員，赴“立法院”針對美國關稅政策因應作為進行專案報告並備質詢。



王鴻薇質詢時問及，賴清德在彭博社投書的“賴四條”，零關稅部分引起高度重視，請問農業產品會不會談零關稅？



“農業部長”陳駿季表示，農產業跟工商業產業不一樣，針對農產業，未來跟美國溝通、談判，一定會秉持維持產業的穩定、永續發展，還有農民權益，農業產品以現在有157項，裡面有些是產業非常重要的，重要的希望能繼續維持。



王鴻薇說，對美國來台的農業產品，貿易加權平均稅率是9.3%，工業產品則是1.4%。她具體建議，對美的產品，農業只占1%，工業占99%，建議先排除農業產品，要先跟農民充分對話。



王鴻薇接著問“經濟部長”郭智輝，台灣要對美採購2千億美元，要買什麼？郭說，這是談判籌碼，大略就是台方需要的。王追問大略有哪些項目？郭回說，包括能源、科技或農業產品，讓王鴻薇不滿地說“就這樣？這是什麼答案？”，郭智輝則露出有些無奈的表情。



王鴻薇提醒說，台灣會參與美國阿拉斯加的天然氣開發，此開發案過去就有，美國也跟日韓兜售很久，日韓可能這次也無法阻擋，但現在中油累積虧損691億元，希望後續投資或採購不能再增加中油虧損，評估過程請考慮到公營事業虧損，台電已經被搞到累積虧損超過4千億，不希望看到中油也變成錢坑。