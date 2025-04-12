蘇翊豪：各國集體反擊美對等關稅　前景悲觀

台灣大學政治系助理教授蘇翊豪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月12日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普日前對世界各國祭出10%到50%不等的對等關稅，會形成各國反撲？台灣大學政治系助理教授蘇翊豪11日表示，相對悲觀，目前各國都被打得比較零散，存在集體行動困境，以中國、歐盟為例就能觀察，這2個大經濟體要達成反制的合作空間就這麼困難了，更何況其他國家。



蘇翊豪也說，特朗普的高度籌碼化談判風格，對盟國造成非常大的困擾，雖然各國有90天對等關稅的豁免期，但誰都不知道會不會下個禮拜就翻臉，而台灣還有個額外的變數，特朗普已數度表達要與中國對話，若中美高層談判成真，我們不曉得台灣會不會有可能利益受損。



對外關係協會與TVBS 11日舉辦“美國監管Vs.全球治理：有沒有金融和資訊網路的地下帝國？”座談會，以《地下帝國：金融、網路、半導體──美國如何將世界經濟武器化》為背景，邀請對外關係協會常務理事、前“外交部政務次長”令狐榮達致詞，及政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心顧問、金融科技創投創辦人胡一天，政大資安碩士學位學程兼任教授高大宇，對外關係協會秘書長、政大外交系教授黃奎博，台灣大學政治系助理教授蘇翊豪與談。



蘇翊豪表示，特朗普的商人性格喜歡把所有東西都拿來當作談判籌碼，如隱私權保障，因此造成市場上的不確定性與風險，特朗普高度籌碼化的談判模式，也對盟國造成非常大的困擾，更造成盟國對美國的政策與自信產生動搖、懷疑，或不知如何遵循。



蘇翊豪說，以華為與抖音國際版（TikTok）為例，美國一直說這會造成非常大的國安疑慮，因此要去禁止、制裁，但特朗普在非常多的官員回憶錄，或身邊官員傳出的消息，都指出特朗普希望把這些東西當作與中國談判的籌碼與工具，並非認真想制裁這些科技公司，特朗普1.0時代曾連續幾週暗示可能把華為從黑名單移除，特朗普2.0時代也兩度延後TikTok要出售美國資產的最後期限，採取較寬容的政策。



蘇翊豪指出，這會讓其他盟國不知道到底是真的要完全執行制裁政策，還是有轉彎餘地，產生很大的困擾。所以特朗普雖然讓對等關稅豁免90天，但得小心應對，因為大家都不知道特朗普到底會不會一而再、再而三的改變，今天說給大家90天，會不會下禮拜就翻臉？

