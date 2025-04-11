卓榮泰坦承對美軍購不算貿易　談判還難說

卓榮泰。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）“行政院長”卓榮泰11日在“立法院”答詢坦承，對美軍購不算投資，現在也不便說談判會接受什麼、不接受什麼，但也不能因被要求提高“國防”預算占GDP5%（現約2.45%）就真的去設想、去做。



“立法院”11日提出“針對美國關稅政策因應作為專案報告”及備質詢，“行政院長”卓榮泰率“部會”首長出席。



中國國民黨“立委”許宇甄質詢，美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）要求5途徑，一、出口產品接受美國關稅，同時不開徵報復性關稅；二、打開國內市場，停止不公平且有傷害性的貿易行為，並向美國購買更多產品；三、提高“國防”支出和美國軍購；四、投資美國並在美國設工廠；五、直接捐款給美國財政部。台灣要接受幾項？尤其是“國防”預算現在是占GDP2.45%6474億元新台幣，5%就要1兆3400億、10%就要2兆6800億，若沒特別預算怎支應？軍購會被算在投資嗎？



卓榮泰答詢，軍購是被排除投資，但現在也不便說談判能接受幾項、不接受幾項，目前也沒說要朝“國防”預算占5%去走，賴清德是說提高至3%那就要再加1300億，不能因被說5%就真的去那樣設想、那樣去做。



許宇甄問，台灣面臨4大挑戰：一、對台課徵關稅從現在1.6%提高到10%；二、“國防”預算占5%GDP；三、匯率戰，新台幣升值壓力逾10%；四、台灣外匯存底9成是配置美債，資產安全備受關注。政府知不知道特朗普到底要什麼？特朗普要的是解決美國財政赤字、通貨膨脹、美債利息支出太高，以及與中國的貿易問題。



卓榮泰說，針對關稅對策，他已屢次提過；“國防”預算方面是照賴清德提出占3%GDP，若一下要到5%是能力的考量；匯率戰有預期了，會是相當艱辛的搏鬥，政府對匯率不是高度操作，是採自由，這部分“央行”會觀察。特朗普要的是美國再工業化，透過手法達到關稅貿易平衡、降低逆差，並排除各國關稅貿易障礙。政府去年成立經貿工作小組，一直鎖定美方政策改變，到今天還是有點變動，代表團會有最好的整套利益去與美方折衝討論。

