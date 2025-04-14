陳秉逵語中評：中方有足夠底氣不對美讓步

政大外交系教授陳秉逵。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）美中關稅戰全面升級，政治大學外交系教授陳秉逵向中評社表示，中國選擇“硬碰硬”的策略，是在爭取未來談判的有利地位；而美方看似強勢的施壓，其實本質仍是為了讓中國能坐上談判桌。



陳秉逵強調，這造成了美中經貿脫鉤的可能性，會是非常嚴重的後果，但現階段恐怕也很難實現。雖然美方在政策語言上常提及脫鉤，但實際上要全面實施的成本過高，尤其在全球化已深度融合的產業鏈中，美中貿易互賴早已無法輕易切割。



陳秉逵是美國馬里蘭大學政府與政治系博士，現為政治大學外交系教授兼戰略與國際事務碩士在職專班執行長、台灣印度研究協會理事，專長為國際關係理論、國際安全合作、衝突理論、全球治理。



對於美國總統特朗普提出的對等關稅政策，已演變成美中關稅大戰，陳秉逵接受中評社訪問時表示，從經濟結構與量體來看，中國是目前唯一能與美國正面衝突而不立刻屈服的經濟體，這讓中方在戰略選擇上有更大空間。



陳秉逵說，在這一波由特朗普發起的關稅戰中，跟美國貿易關係愈密切的國家，反而被懲罰得愈嚴重，中國當然也意識到這一點，但同時中國也知道，如果美國百姓沒有中國的產品可用，生活也不會好過。因此，中國現階段的戰略就是與美國“硬碰硬”，直到美國出現讓步為止。



這樣的戰略，不是沒有風險，但卻有清晰的邏輯與目標。陳秉逵認為，中方目前並未關上談判的大門，反而是透過施壓與強硬作為，來塑造未來的談判籌碼，讓美方明確知道，中方若未得到合理條件，寧可選擇經貿對抗也不會輕易退讓。