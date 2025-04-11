楊金龍：匯率市場決定　非美國說貶就貶

楊金龍。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月11日電（記者 張穎齊）台“中央銀行”總裁楊金龍今天表示，匯率是由市場決定，不是美國說美元貶值就貶值，一旦匯率市場波動太大，“央行”也會進行某些調節，讓匯率能動態穩定，“央行”對於維持新台幣率穩定當然有信心。



“行政院長”卓榮泰今天率相關“部會”首長赴“立院”，針對美國關稅政策因應作為提出專案報告並備詢。國民黨“立委”謝衣鳯詢問有關台幣匯率，會否因為美國特朗普政府在關稅戰後繼續鎖定美元匯率，而使台灣廠商受到影響？



謝衣鳳質詢，特朗普的首席白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）稱關稅戰是第一步，接下來希望美元貶值，但若台幣升值，對倚賴出口的台灣產業將造成多大影響？美元貶值貨幣手段能成功嗎？



楊金龍答詢，匯率都是由市場決定，不是說美國政府要美元貶值就貶，是市場決定，美元長期來看有升值、也有貶值，市場決定的價位很難說，無法人為要貶就貶。



謝衣鳳追問未來台灣廠商怎因應？楊金龍說，台灣的外匯市場參與者不只台灣廠商，還很多外資、旅遊的人等，都是參與者，不衹有廠商，外匯市場決定的是有供需市場價格的，不是誰能決定匯率；當然廠商要避險，“央行”會盡力量，當市場若波動太大時，“央行”會做某些調節，以讓波動別太大、讓匯率動態穩定。



謝衣鳳再追問，政府有信心不讓新台幣貶值嗎？能承諾維持新台幣穩定嗎？卓榮泰12日就要到彰化跟廠商座談，明天能這樣跟廠商承諾嗎？



楊金龍說，當然有信心，新台幣長期都是動態穩定的，這樣對進出口廠商材都是好的，沒問題，能維持台幣穩定。卓榮泰卻說，他是可跟業者說新台幣是有長期穩定的趨勢，台灣長期以來體質穩定又健全，他只能說這樣，但他不會一句話就說台幣不會掉，相信總裁也無法這樣講。



針對“行政院副院長”鄭麗君將赴美談判，能確保台灣整體產業衝擊降低？卓榮泰說，政府去年成立經貿小組就隨時準備應變，當初算對等關稅試算10至20%，後來4月2日特朗普宣布是32%，因此“政院”才延遲一天進行機動性調整報告；政府的終極目標是爭取產業競爭力、維持台灣最大利益，希望爭取公平的關稅待遇，每個國家使出渾身解數，而他對台灣談判代表有信心。

