中評關注：張善政科技背景這次派上用場

桃園市長張善政在美國關稅風暴中的表現打趴一票藍綠政治明星。（照片：張善政臉書） 中評社桃園4月14日電（記者 盧誠輝）美國關稅風暴席捲全球，台灣顯得兵荒馬亂，民進黨政府除了治標的紓困補助措施，拿不出具體辦法，藍營許多政治明星也只跟著在綠營設定框架內打轉，曾任“行政院長”、“科技部長”，又曾在大型科技企業任職的中國國民黨籍桃園市長張善政最近表現相對耀眼。



這位台灣史上任期最短“閣揆”、僅109天的張善政究竟有何能耐，能在第一時間接住美國關稅風暴這顆球，還因此被大批網友喻為是“被市長耽誤的院長”？翻開張善政的學經歷其實不難發現，擁有美國康奈爾大學土木與環境工程博士學歷的他，29歲就升任台大土木系教授，成為台大史上最年輕教授之一。



張善政雖是土木系，早年就透過電腦模擬優點來補足土木理論缺陷的研究，深獲台大青睞，後來更在台大首創計算機圖形學與計算機輔助設計課程，對台灣推展電腦在工程與動畫模擬應用上啟蒙甚早。張善政也因科技才華在1991年僅37歲就獲聘成為第一任“行政院國科會國家高速電腦中心”主任，展開首次長達10年的公職生涯，還曾擔任過“國科會”企劃考核處長。



張善政在2000年轉往民間企業發展，獲得宏碁創辦人施振榮的邀請，參與籌設宏碁子公司“安碁資訊股份有限公司”並擔任總經理，同時兼任宏碁公司電子化事業群副總經理，負責主持規劃建設宏碁位於桃園龍潭渴望園區的電子化資訊管理中心。



在宏碁集團一待又是10年過去的張善政，在2010年被美商Google公司挖角，擔任Google亞洲硬體營運總監，任期雖僅短短2年，但就成功爭取Google在台灣設立首座數據中心，並促成Google在彰化濱海工業區設立台灣資料中心，成為Google在亞洲最大的資料中心。



張善政在2012年第二次回鍋公職出任“行政院政務委員”，並在2014年成為首任“科技部長”，同年底又獲時任“行政院長”毛治國青睞擔任副“閣揆”，2016年因毛治國請辭接任“閣揆”，成為馬英九執政末期最後的看守“內閣”，任期雖僅短短109天，卻是馬英九執政8年來施政滿意度最高、不滿意度最低的“行政院長”。