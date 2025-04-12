中評關注：民進黨急阻疑美論　抹紅在野黨

洗產地與洗疑美論是昨天綠委質詢的主旋律。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月12日電（記者 黃筱筠）“行政院”卓榮泰昨天到“立法院”進行美國關稅政策專案報告，民進黨快速調整戰略，從原本挨打方變成攻擊方。一再把國民黨與大陸強烈連結，模糊美國對台高關稅的衝擊；並批國民黨幫助中國大陸“洗產地”，再度高舉反中、抹紅在野黨。綠營戰略運用的轉移，讓人誤以爲現在是國民黨執政，國民黨好心提出建議，卻成為民進黨攻擊標地。



民進黨身為執政黨，一再打擊在野黨親中，難道轉移焦點就可以不用為高關稅衝擊負責嗎？



美國總統特朗普宣布將對台灣課徵32%高關稅，雖然暫緩90天，但台官方昨天被一再詢問台美之間何時上談判桌，都無法明確告知。還是透過美方貿易代表透露，11日與台灣、以色列討論關稅議題，但最後結果還是難以預料。



民進黨從賴清德到黨團都一再洗刷“疑美論”，賴清德產業傾聽之旅，首站選在台中市，除了台中市有不少傳統產業、中小企業外，盧秀燕是國民黨內未來看好參與大選的人，賴在台中提到美國正面肯定台灣，是否要拉攏盧替台美關係背書？



“行政院長”卓榮泰昨天赴“立法院”針對美國高關稅政策進行專案報告，做球讓卓打的黨團幹事黨吳思瑤是質詢第一棒，一開始就提到因為美國高關稅，讓在野黨操作“疑美論”，還詢問卓榮泰這次高關稅政策，是台美關係觸礁嗎？卓也馬上否認，並強調不是只有發生在台灣。



民進黨除了一條路線，清洗“疑美論”；另一條戰線則派出黃捷、沈伯洋等反中色彩濃厚的“立委”一連幾天，痛批中國國民黨要返回一中市場，以及藍委陳玉珍、陳雪生等離島“立委”要修“離島建設條例”替中國“洗產地”。對於國民黨建議開放陸客與陸資等政策，又痛批國民黨親中。替中國“洗產地”的相關質詢，也成為昨天民進黨“立委”質詢的主旋律。



民進黨“立委”面對世界兩大市場，一個是美國，另一個是中國大陸，若美國要採取高關稅，思考中國大陸市場何嘗不是另一條路，為什麼連想都不能想？還要把在野黨的建議，打成十惡不赦的敵對陣營。



賴清德在民進黨中常會提出“脫中入北”作為產業發展的方向，就是要在經濟上脫離中國。如果此時中國也提出廢除兩岸ECFA，這是如了賴清德的願，但台灣要面對失去大陸市場的優惠，又要面對美國高關稅，“賴政府”勢必會雪上加霜，民眾生活也會苦上加苦。但既然賴清德想要經濟“脫中”，何不自己主動提出廢止ECFA？那民眾、企業的反彈可想而知，一定會非常激烈。