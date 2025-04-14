蔡易潔：關稅衝擊中小企業　產業斷鏈危機高

桃園市中小企業協會理事長蔡易潔。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月14日電（記者 盧誠輝）美國關稅風暴來襲，桃園市中小企業協會理事長蔡易潔接受中評社訪問表示，美國關稅風暴對台灣中小企業的衝擊超乎想像，政府若只顧著救出口商，而忽略中小企業，她預期未來3個月到半年期間，台灣有很多傳統產業上游供應鏈廠商不是出走就是倒閉，未來台灣中小企業將面臨重大危機。



蔡易潔分析，若能在6個月內控制中小企業倒閉潮在3%以下，並在1年內完成30%的供應鏈重組，才有機會將台灣GDP損失控制在1%以內，並順利保住台灣數百萬中小企業員工的飯碗。



蔡易潔，瑞士歐洲大學商管博士，DTF科技集團創辦人，現為中小企業總會理事、桃園市中小企業協會理事長。



蔡易潔指出，目前光是桃園就約有1萬2千多家製造業的中小企業，這次美國關稅風暴來襲，不只出口商首當其衝，許多中小企業也受到嚴重波及，大量訂單都被暫緩，未來面對可能長期無訂單的壓力，恐將導致許多台灣中小企業面臨“斷臂求生”的抉擇。



她強調，“行政院”推出首波新台幣880億元支持方案，不能只有補助出口商，而沒看到台灣傳統產業上游供應鏈所受到的嚴重傷害，政府若再不重視這些中小企業，未來這些中小企業的出走和倒閉潮恐將難以避免，而這樣可怕的結果恐將導致台灣整體產業鏈斷裂。



蔡易潔提到，政府現階段只會舉辦講座或研討會邀請業者來聽演講，然後告訴業者美國關稅風暴影響有多嚴重，但這些站在第一線的中小企業廠商都比政府或所謂的專家了解太多，現在政府最應該做的事情是坐下來和中小企業面對面談，傾聽業者的心聲和所面臨到的困境與需求，而不是只會光自己講或聽專家講，這些都已無濟於事。

