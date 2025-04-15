蔡易潔：特朗普刻意弱化美元讓美債變輕

桃園市中小企業協會理事長蔡易潔。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月15日電（記者 盧誠輝）特朗普對全球發動關稅戰導致國際金融秩序動盪，桃園市中小企業協會理事長蔡易潔接受中評社訪問表示，特朗普的經濟政策表面上看起來會造成美元信心下跌與市場動盪，但若從“去美元霸權依賴、重塑製造本土化、資產再膨脹”的角度來看，特朗普應是刻意為之，主要目的是要擴張美債空間，讓美債變輕。



蔡易潔，瑞士歐洲大學商管博士，DTF科技集團創辦人，現為“中華民國”中小企業總會理事、桃園市中小企業協會理事長。



蔡易潔分析，特朗普對全球發起關稅戰的經濟政策背後應有更深層的結構性邏輯，主要是想透過關稅和美元貶值，來打破過去美國對全球供應鏈的依賴，再藉由資產重估、黃金上漲和美債貶值的方式，讓美國債務負擔減輕，進而重建以美國為中心的工業與資本秩序。



她指出，美元貶值表面是風險，但深層是誘因。特朗普想把弱化美元當成策略性工具，吸引全球外資流入美國實體經濟來刺激出口，再透過美債殖利率飆升來抑制非生產性資金炒作，迫使資金轉向製造業，最後則是利用黃金上漲來推升資產重估空間，進一步“容許”貨幣擴張，這是標準的“金融去泡沫，產業在地化”的雙重操作。



蔡易潔提到，特朗普的核心思維是強大美國實體經濟，而不是靠印鈔與華爾街過活的空心經濟。因為美元貶值可讓製造業回流和出口競爭力上升，一來外資到美設廠成本將相對變低，再者是美國國內就業機會也會因此變多。有種類似80年代美國前總統里根時期所採用的“匯率做工具、政策做槓桿”策略，配合通膨來擴張財政空間。



蔡易潔認為，黃金上漲和美元貶值是擴張美債空間的“無聲QE（量化寬鬆）”，因為美元下跌可讓美債的實質負債成本降低，然後再藉由黃金上漲來推動資產再膨脹，美國政府未來還是可以透過大印鈔票來還債，這是一種變相的“貨幣貶值式還債”方式，透過通膨與美元弱化讓美債變輕。

