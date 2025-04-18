莊嘉郁：美關稅10%足以壓垮台灣產業

桃園市工業會理事長莊嘉郁。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月18日電（記者 盧誠輝）美國關稅風暴來襲，桃園市工業會理事長莊嘉郁接受中評社訪問表示，雖然美國總統特朗普宣布對台灣課徵的關稅將從32%暫時降到10%，且還有90天的緩衝期，但光是這10%關稅，就足以壓垮台灣多數產業，因為大部分企業的獲利根本不到10%，未來關稅一旦落實，將重創台灣多數企業。



莊嘉郁，中興大學生物產業機電工程系學士，樺欣機械工業創辦人，現為“中華民國”工業協進會監事、桃園市工業會理事長。



莊嘉郁指出，這次美國關稅風暴對桃園產業影響相當大且廣泛，雖然目前美國對台灣課徵的關稅已從原本32%降到10%，但大部分企業的獲利率並沒有那麼高，所以未來美國關稅一旦落實，將重創台灣多數企業。



他提到，雖然桃園許多企業所生產的產品並未直接銷往美國，但桃園目前至少有包括精密機械、PCB（印刷電路板）和半導體等產業所生產的最終產品，多數仍是銷往美國，而目前“行政院”所推出的新台幣880億元紓困補助計劃，卻未把這些供應鏈上游廠商納入其中。



莊嘉郁強調，政府應重新審視整體產業供應鏈的上、中、下游關係，針對沒有直接銷售產品到美國的供應鏈上游廠商，也應該一視同仁給予適當的紓困與補助，協助這些同樣受到影響的企業可以度過難關，否則未來供應鏈上游企業若因此崩盤，許多產業也將受到重大影響。



莊嘉郁呼籲，政府應利用這90天的緩衝期，好好分析台灣各產業的優勢，再和美國進行談判，看是否能取到更優惠的關稅利率，否則90天後等美國關稅落實，不但會影響大型企業的整體獲利，許多中小企業恐怕更無法生存。