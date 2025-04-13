中評專論：不談治本方案　國民黨怕什麼？

國民黨10日召開“縣市長聯合對策會議”為關稅衝擊下的台灣找出路。(國民黨資料照) 中評社台北4月13日電（評論員 林淑玲）美國總統特朗普對等關稅打得台灣暈頭轉向，台灣列入第一波談判名單，無非是條件最軟，全面妥協。賴清德強打“脫中入北”，綠營以“疑美論”攻擊在野黨；國民黨一再退縮，不談分散市場的治本方案，只是跟著綠營在紓困等治標議題上繞圈圈。



台灣這次被美國列入對等關稅名單第四位，稅率32%，源於綠執政後單押美國，順差提高。2024年台灣對美出口1163億美元，貿易順差739億美元，是美國第六大貿易逆差來源地。以特朗普態度，高關稅就是不讓你白賺美國的錢，他要用盡方法討回去，不論是採購、投資、美債，甚至捐款等。對台灣最好方法就是分散市場，降低對美貿易順差，才不會動不動就被特朗普出征。



特朗普4月2日宣布對等關稅後，台灣許多學者都點出此問題，主張台灣應重啟兩岸經貿，開放陸客，分散市場。



台灣勿再單押美國至少有三層意義，在經濟上，市場分散，對美貿易順差自然會降下來，就不會讓特朗普看了那麼礙眼，隨時想報復。在政治上，台灣一旦重啟兩岸經貿，就不會讓美國予取予求，美國基於亞太戰略反而會來拉攏台灣，防止兩岸走得太近。在兩岸關係上，只要兩岸開始有較緊密的往來，便可緩和台海緊張，免於兵凶戰危。



重啟兩岸交流是民進黨極不願意的，即使關稅危機當頭，前陣子台股連續暴跌，產業界焦頭爛額，風聞開始要放無薪假的民眾悽悽惶惶，綠營還是把焦點放在“抗中”與大罷免，不斷炒作不能幫大陸產品洗產地。民進黨的目的就是要避免在這脆弱的節骨眼，民間出現恢復兩岸經貿的強大訴求，乃至在野黨主攻“不要把雞蛋全部放在美國一個籃子裡”。



“倚美抗中”的民進黨即使對等關稅被巴頭，仍巴著美國不放，但國民黨卻也沒提出什麼高明主張，反而是跟著綠營的指揮棒在走。