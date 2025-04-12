勞動黨新竹召開大會　齊聲批評美國和綠營

勞動黨桃竹苗黨部主委詹益裕致詞。(中評社) 中評社新竹4月12日電／勞動黨桃竹苗地區黨部12日召開第17屆第2次黨員大會，美國關稅政策對台灣勞工衝擊影響成為與會者焦點話題。勞動黨桃竹苗地區黨部主委詹益裕報告時表示，當下的兩岸關係緊張已對台灣經濟發展產生不利影響，現又有美國以高關稅為工具對全球展開經濟霸凌，勢必給每個人家庭生計和生活保障造成雪上加霜的衝擊，勞動黨作為工人的政黨，現正與多個社團聯合發起台灣社會共好運動，其中一項就是針對勞工的勞動就業和社會保障的訴求，我們將持續關注美國關稅政策的後續發展，維護好勞工權益。



出席者包括新竹縣總工會、苗栗縣產業總工會等多家工會理事長、代表等近百人。



勞動黨榮譽主席，新竹縣議員羅美文致詞時指出，台灣在戰後的冷戰體系中被編入為依附美國、日本的市場、技術和設備的加工生產出口基地角色，直到現在產業結構中儘管出現有像台積電這樣大的公司，掌握了先進製程，但本質上還是為西方跨國公司資本在做代工，更多的仰賴生產各種零部件的出口導向中小企業的利潤率是低的，這次美國特朗普的高關稅措施一定會造成嚴重的經濟傷害，而要特別注意不能讓台灣企業經營者把關稅的損失習慣性的轉嫁給勞工來承擔，其中也包括不能犧牲生產的工業安全及自然生態環境，如有損害勞工權益的案例要儘力協助。



面對來自美國的關稅衝擊，羅美文表示勞動黨早先提出三點呼籲，要求社會各界和民進黨政府：一、守住勞工權益，不容犧牲基層民眾利益。二、政府的補助救濟措施要公平透明，要讓中小企業看得到也拿得到。三、重啟兩岸經濟互助對話，尋求兩岸和解、終止兩岸敵對、走出“敵中親美”的的死胡同。



與會的勞動黨祕書長王武郎認為，特朗普把關稅作為美國圖利自己的手段，是典型的霸權主義單邊手段，我們要反對美國特朗普以關稅作為武器的作法，關稅非合理的大幅增加結果只能破壞正常的生產並造成經濟的混亂。不僅打擊美國民眾生活，也會對台灣勞工就業和大眾的穩定生活造成負面衝擊。

