中評鏡頭：台人團隊遊西藏　讚嘆！

台人團隊遊西藏，滿載而歸。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月14日電（記者 方敬為）西藏擁有特殊的藏傳佛教文化，以及豐富的自然景觀資源，有不少人嚮往，甚至列入必訪清單之一，西藏旅遊團在台灣觀光市場因此非常蓬勃，由於台人赴藏不能自由行，需透過合規立案的旅行社規劃團隊遊，有不少兩岸旅行社合作推出相關遊程，報名都非常踴躍，台人親眼見到布達拉宮、羊湖、珠峰等景致，無不讚嘆萬分，滿載而歸。



西藏作為中國大陸的旅遊勝地，近年造訪的旅遊人次不斷創新高，2024年，自治區文化和旅遊廳以“向光向上冬遊西藏”為主題，持續擴大海內外“朋友圈”，為推動西藏全域旅遊助力。據統計，藏區接待遊客上看6400萬人次，與前年相比增長16%；旅遊總花費達人民幣750億元，增長15%。



西藏的人文名勝與自然景觀讓各地民眾心嚮神往，在台灣旅遊市場也相當熱門，由於台灣民眾要赴藏旅遊只能透過旅行社規劃團體遊程，所以有不少兩岸旅行社合作，專門推出西藏遊程，天數從7天到半個月不等，且出行方式多元，依照遊客需求，可以選擇搭飛機入藏，也可以選擇乘坐鐵路入藏，並根據遊程內容，旅行社收費區間從新台幣3萬至9萬元不等，足見相關商品之熱門程度，



台灣遊客赴藏，需透過旅行社協助申請“台灣同胞進藏確認函”，而旅行社通常不接受替自由行散客申請，這也是台灣遊客必須透過旅行社安排團隊遊的主要原因，不過，西藏地區幅員遼闊，交通較為不便，透過旅行社安排統一由巴士接送，會是比較省時省力的旅遊方式。



旅行社的遊程規劃通常涵蓋最經典的景點，包括布達拉宮、八廓街、大昭寺、羊卓雍措、卡若拉冰川、珠峰大本營等，讓遊客能夠一覽西藏人文名勝與自然景觀，由於西藏位在高原地帶，遊客容易出現高原反應等不適症狀，部分旅社會安排隨團醫師，以及提供氧氣瓶等設備，確保遊客的身體狀態，藏區的酒店內也會提供加濕器、製氧機等，相當貼心。



雖然要承受高原反應不適症狀，但當親眼見到布達拉宮的莊麗，以及珠穆朗瑪峰的磅礡，仍教人讚嘆不已，台灣遊客無不感到相當值得，紛紛認同一句到西藏旅遊的註解“身體在地獄，眼睛在天堂！”