吳斯懷：特朗普不確定性是致命罩門

陸軍退役中將、國民黨籍前“立委”吳斯懷接受中評社訪問。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普發動關稅戰，陸軍退役中將、中國國民黨籍前“立委”吳斯懷接受中評社訪問表示，特朗普的不確定性是致命罩門，把影響全世界的關稅政策當小孩的遊戲，隨意擺弄，如此一來將美國所有政治原理、國際關係理論、經濟學原則，全部崩盤。



吳斯懷指出，美國這場關稅大戰，攪亂國際經融秩序，全球多數國家都受到影響，未來走勢多變，但特朗普的不確定性是致命罩門，國際上一旦失去誠信，連續出爾反爾，大家無法判斷美國哪一句話是真的？哪一項政策是持久的？明天會不會改變？特朗普放話會不會轉彎？談判結論會不會被推翻？



吳斯懷，1951年生於南投，籍貫廣東，台“國防大學”陸軍指參學院74年班、戰爭學院80年班，退役中將，歷任不分區“立委”、“國防部”陸軍副司令、參謀本部聯合作戰訓練暨準則發展室主任、作戰及計劃參謀次長、陸軍第六軍團指揮官、司令部情報署長、作戰署長等。



他表示，換個角度看看，歷史上空前絕後的特朗普大秀，一個人可以翻轉美國這個全球霸主，包括裁撤單位、裁撤人員、削減預算、趕走移民、取消多元政策、任意撤換高階軍文職官員、以行政命令牴觸憲法等，可隨意呼風喚雨把世界玩弄於股掌之間，一天拋出一個關稅政策，全球股市跟著起伏，有點像黑悟空大鬧天庭，表面上風光得很，話說得霸氣十足，看全球大多數國家被他嚇得腿軟，乖乖奔赴美國求和，特朗普一時意氣風發，光明頂上拔劍四顧心茫茫，誰與爭鋒。



吳斯懷向中評社說，爽了幾天後，超出預期的股市大跌、金主反彈、基層恐慌、全球開始拋售美國公債，內行的官員開始擔心，終於迫使特朗普政策大轉彎。特朗普也許瘋狂，但還沒瘋到敢賭上一場全面性的全球經濟崩潰，讓大家看到目前還算世界霸主的美國總統、美國政府，把影響全世界的關稅政策當小孩的遊戲，隨意擺弄。



“特朗普完全不顧外交儀節，用詞用語粗鄙無禮，像個地痞流氓。”吳斯懷說，特朗普讓大家看到一個活生生的樣板，原來也可這樣運轉國家及操作國際政治，所有政治原理、國際關係理論、經濟學原則，全部崩盤。