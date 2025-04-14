高雄候鳥季尾聲　黑面琵鷺超過400隻過冬

超過400隻黑面琵鷺前來高雄茄萣濕地過冬。（圖：高雄市茄萣區觀光發展協會） 中評社高雄4月14日電（記者 蔣繼平）高雄茄萣濕地每年吸引眾多鳥類棲息繁衍，秋冬之際可見大批黑面琵鷺前來過冬，自去年十月以來，已吸引7千至8千隻候鳥過冬，包括“白秋沙”、“黑頸鸊鷉”、“黑面琵鷺”、“寒林豆雁”等珍稀物種，目前賞候鳥季節即將進入尾聲，可把握機會帶相機捕捉自然美景並體驗自然生態之美。



高雄市工務局13日發新聞稿表示，茄萣濕地迎來數以萬計的候鳥，包括“白秋沙”、“黑頸鸊鷉”、“黑面琵鷺”、“寒林豆雁”等珍稀物種，不僅是生態系統中重要角色，也是衡量環境健康的關鍵指標。自去年10月候鳥季開啟以來，茄萣濕地已吸引7千至8千隻候鳥前來過冬，鳥類物種數量已逾50種，僅黑面琵鷺就超過400隻，而雁鴨科數量高達4至5千隻，鷸鴴科則有1千至2千隻。



高雄市工務局指出，因為今年濕地儲水豐富，許多擅長潛水的潛鴨屬也紛紛前來渡冬，除常見琵嘴鴨、赤頸鴨、小水鴨和尖尾鴨外，還有5百隻至6百隻鳳頭潛鴨聚集在此。此外更發現羅文鴨、班背潛鴨的蹤跡，另有2隻稀有“寒林豆雁”留下度冬至今未曾離開。目前時序入春，天氣已暖，可把握最後的賞鳥期。



茄萣濕地公園位於高雄市茄萣區，佔地約170公頃，是南台灣濕地保育的代表景點。濕地前身為日據時期的竹滬鹽田，經過多年的自然演化與生態修復，現已成為擁有多樣性生物棲地的生態系統，並被列為地方級重要濕地。