中評關注：綠趁喘息期操作反中重啟大罷免

菜市場都四處可見民進黨由黨公職站上第一線協助推動 大罷免藍委。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）針對美國總統特朗普的關稅風暴，“賴政府”一度面臨重大考驗，股匯市震盪、產業界恐慌，台美關係面臨嚴峻挑戰；但在美方宣布暫緩90天實施新關稅後，綠營如釋重負，迅速操作焦點轉回內政戰場，重新啟動包括大罷免、操作“陸諜”案與“國安”修法排程齊發。



“反中、打藍” 看來仍是綠營接下來的焦點，尤其在綠營內部近期恰巧多起“陸諜”案集中曝光，形成“陸諜無所不在”的社會氛圍，接下來綠營操作“國安”或者是有關賴17條的修法，正好讓在野最大黨、中國國民黨陷入進退維谷，一旦表態反對即遭抹紅標籤化，等同被掐住咽喉，難以反擊。



只是這波關稅風暴，是地緣經濟格局重整的前哨戰，以台灣仰賴出口導向的產業結構，恐在高關稅與供應鏈重組下，面臨外單轉移、生產移轉或者產能過剩等壓力。且美方雖暫緩徵稅，但對台灣擬課10%關稅的方向未變，甚至傳出半導體等高科技產業可能成為下一波課徵關對象，台灣產業的困境仍在。



但目前看來，執政的綠營對內是刻意淡化衝擊，對美則主張建立“零關稅”制度，並以擴大採購美國能源、加強對美投資作為示好，先低姿態再談判的做法，已引發外界對美談判籌碼過於單薄的質疑，到最後受苦的仍是台灣產業經濟和民生，民意是否反彈，值得後續關注。



美國對台擬課高關稅一事，在特朗普政府決定暫緩90天後暫告平息，原本火線上的“賴政府”得以化解燃眉之急。只是這段緩衝期並未見到民進黨針對產業衝擊展開實質重整，反而重啟大罷免議題，另一方面強打“國安”議題升高反中氛圍，希望結合罷免攻防，嘗試轉移施政焦點。



以這兩天綠營舉辦的政策宣講，“行政院長”卓榮泰帶頭衝政治，且一再強調要防範中國大陸接下來透過台灣洗產地等調性，都顯示綠營在面對美國關稅壓力暫緩的情況下，積極操作反中議題，試圖轉移焦點，並透過政策宣講會推動大罷免行動。

