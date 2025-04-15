杜震華：綠完全押注美國　對台灣非常不利

華梵大學人文教育中心特聘教授杜震華。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月15日電（記者 鄭羿菲）台灣華梵大學人文教育中心特聘教授、中華貨幣金融協會理事杜震華接受中評社訪問表示，美國總統特朗普要的是台積電更多赴美設廠，可能加總10個廠，賴清德的“零關稅”策略沒什麼作用。只要台積電赴美設廠一多，難保哪一天美國不會要求要台積電的核心技術，現在美國不可靠，而“賴政府”又完全要押在美國的話，對台灣會非常不利。



杜震華說，美對台32%的對等關稅若在90天後如期實施，台灣製造業1個月內將迎來大量失業潮，短期無解，而陸客來台觀光只能“小補”，畢竟陸客觀光產值最高每年新台幣2千億元，與製造業難相比，台灣經濟依舊會是一片慘況。



美國總統特朗普4月2日宣布對個別國家課徵10%至50%不等的高關稅，於4月5日生效其中台灣的對等關稅高達32%，引起台灣社會人心惶惶。後續因美債原因，特朗普4月10日則鬆口，未採取報復行動者暫停90天實施，在此期間僅實施10%的對等關稅。



杜震華，美國約翰霍普浦金斯大學經濟學博士，曾任“中研院”經濟研究所副研究員、台灣大學國家發展研究所副教授、“國大代表”、商業發展研究院商業政策所特聘研究員兼所長、NCC通訊傳播委員會委員、外貿協會董事。



杜震華接受中評社訪問表示，特朗普是要拿關稅談其他東西，美國關稅只佔政府收入不到2%，要單靠關稅收錢讓國庫充盈、平衡貿易赤字，這是不可能的。特朗普要的除了貿易平衡一點的效果外，還要各國增加對美投資，以創造就業機會，維持美國在科技軍事上的領先地位，確保不被中國超越。



杜震華說，特朗普的對等關稅能維持多久，完全看私底下各國的談判，以台灣來說，特朗普的目標應該是台積電再多增加幾個廠，台積電董事長魏哲家3月與特朗普共同宣布增加對美投資1千億美元，以興建3座新晶圓廠，包含鳳凰城的晶圓廠在內，總投資金額已達1650億美元、6座晶圓廠。或許特朗普要的可能是10座晶圓廠，並答應逐年減少對美貿易順差、承諾採購美國黃豆、農產品、能源。