罷雙吳領銜人遭搜　蔣萬安：盼司法標準一致

台北市長蔣萬安14日出席士林區與里長有約活動。（照片：台北市政府提供） 中評社台北4月14日電／綠營推動全台大罷免，目前共有35位泛藍“立委”與14位民進黨籍“立委”進入第二階連署。但民進黨籍“立委”吳沛憶罷免案的連署領銜人李孝亮、召集人劉思吟14日爆出，住家遭“調查局”搜索。對此，中國國民黨籍台北市長蔣萬安14日回應，盼司法秉公處理、釐清事實，有一致標準。



蔣萬安14日上午出席士林區與里長有約活動，會前接受媒體訪問。針對今早傳出罷免綠委“雙吳”的藍營青年軍住處遭市調處搜索，蔣萬安表示，希望司法能夠秉公處理、釐清事實，有一致的標準，而且符合比例原則、公平、公正。



另外，外傳罷免吳思瑤連署站，有民眾幫兒子代簽涉及偽造文書，使綠營炮轟藍白造假搞惡罷？蔣萬安回應，一切一定是依法規定來辦理。



針對吳思瑤提及基北北桃4市要辦美國商品採購會，是“開什麼玩笑”、“要買美國的商品，大家就去Costco就好了”等言論？蔣萬安表示，所以賴清德提出要擴大美國商品採購、成立台灣投資美國隊，“難道也是開玩笑？也是要叫民眾去Costco採購嗎？”



蔣萬安提及，“我想民進黨永遠就是雙標，民進黨‘中央政府’可以做，地方政府不能做，永遠的雙標！”



另外，針對美國總統特朗普將宣布新的半導體關稅政策，台北市政府有無提前準備因應作為？蔣萬安指出，包括產業局、財政局、勞動局、社會局的北市府跨局處因應小組會密切關注，必要時也會進行跨局處討論，擬定相對應策略方案。而“中央政府”也該全面關注且掌握各項狀況，隨時跟民眾清楚說明，同時也應該全面提出具體方案，照顧中小企業以及對於勞工補助。