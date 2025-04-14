謝龍介：特朗普要割全世界韭菜　台灣當心

藍委謝龍介。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）美國關稅戰反覆多變，中國國民黨籍“立委”謝龍介14日表示，民進黨政府別以為能鬆口氣、鬆懈，特朗普反覆、變幻莫測，10%也仍存在，32%是暫緩，特朗普要割全世界的韭菜，台灣要謹慎防範。



謝龍介14日在“立法院”受訪表示，特朗普變幻莫測、陰晴不定，民進黨政府怎會認為10%就鬆口氣？特朗普仍很自豪說每天進單20億美元，對台灣的32%只是暫緩90天，傳出台灣是第一批談判的，那要清楚瞭解假設台灣對美貿易順差是700億，那現行10%就可能被課70億，且現在沒人敢接新的訂單，台灣很多籌碼都先掀開了，比如台積電赴美投資，理當要經過“經濟部”投審會才對，“內閣”一度驚慌失措，因此他認為台灣赴美談判要更謹慎，看特朗普能否手下留情。



對於美債，謝龍介說，若將美債也拿來當加碼的談判籌碼，台灣會受到很大衝擊，導致沒靈活運用的彈性空間，賴清德要好好面對。盛傳特朗普想迫使外國債權人將持有的美債轉為“零息”的超長期100年債券，台灣花了幾十年、兩三代人存的4千、5千億美元，本來最好有3.5%利息，但若被因美債到期、換成沒有利息，台灣被出賣了，台灣人會恨一輩子。



謝龍介強調，這些不是政府的錢，是人民的錢，不能與美國妥協，外匯存底若異動，將對台灣很不利，特朗普要割全世界的韭菜，要慎防。



媒體問，民眾黨周末在台南造勢，謝龍介也參與同台，是否拚2026台南市長選舉藍白合？謝龍介說，政黨合作很正常，民進黨在台南執政32年，必須在野合作才能推翻民進黨，他也很支持年輕人。