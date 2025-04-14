黃揚明：大罷免若成功　台灣將永無寧日

黃揚明。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電／民進黨即使身陷美國關稅風暴，仍加大力度推動大罷免。資深媒體人黃揚明認為，執政黨希望透過罷免變成奪權途徑，把“國會”權力奪回來，並強調若民進黨掌握“國會”多數權，賴清德要給美國什麼好處都不用看在野黨臉色。黃強調，若大罷免成功，台灣將永無寧日。



大罷免潮持續，目前共計49件“立委”罷免案來到二階連署，藍綠比數為35：14。



根據《中時新聞網》報導，黃揚明13日在政論節目《新聞大白話》中指出，綠營大罷免列車已到北市宣講，嘴巴說不是在講大罷免，但種種舉動顯示執政黨沒有放棄大罷免，罷免已成執政黨對付在野黨的工具。黃強調，若執政黨不配合民間團體發動罷免，罷免團體有辦法把火點起來嗎？



黃揚明進一步說道，他日前到新莊看棒球，看到一堆團體拿著罷免國民黨“立委”的牌子，並喊話民眾簽罷免書，這些團體的熱情讓黃感到佩服。黃揚明說，藍營要罷免綠委，很少會看到這麼強烈的熱情。黃認為，這樣的行動在台灣變成一種風潮，若不簽罷免連署書就不愛台灣，已是很荒謬的現象，但執政者並不在乎。



黃揚明強調，執政黨希望透過罷免變成奪權途徑，把“國會”權力奪回來，屆時若民進黨在“國會”掌握多數權，愛給美國什麼好處都不用看在野黨臉色，這才是賴清德要的；不過黃感嘆表示，若大罷免成功，台灣將永無寧日。