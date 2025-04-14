美關稅危機　台傳產業者示警態勢非常嚴峻

台灣工具機暨零組件工業同業公會常務監事、三鋒機器工業董事長林松益發言。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月14日電（記者 方敬為）“立法院”經濟委員會今天到台中，針對美國高關稅衝擊召開產業座談會，機械業者示警，這波美國高關稅危機，若政府無法談判緩下來，很可能出現傳統產業鏈斷鏈的問題，業者恐怕倒一片，甚至會因此陷入停滯型通貨膨脹的風險，態勢非常嚴峻，不可不慎。



“立法院”經濟委員會14日赴台中地區考察經濟建設概況，由藍委楊瓊瓔邀集官方有關單位與中台灣26個產業公協會一同召開“研商美國提高關稅32%對中部產業影響評估及‘中央’地方支持方案會議”，包括國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委廖偉翔、綠委何欣純、白委麥玉珍等人與會。



台灣工具機暨零組件工業同業公會常務監事、三鋒機器工業董事長林松益發言表示，關稅問題必須重視，以工具機車床來講，台灣的關稅與主要競爭對手日本、韓國相比，他們輸入美國是0關稅，台灣的車床是4.4%，這一次加徵關稅，台灣是32%，日本是24%，韓國則是25%，差距又拉大了，台灣工具機的競爭力又相對的萎縮了，台灣要怎麼打？



另外，林松益指出，關稅連動匯率，關稅一高，台灣業者的競爭立基已不足，又要碰到匯率貶值，加上日本、韓國業者競爭來勢洶洶之下，台灣的產業發展堪稱岌岌可危，會萎縮掉。中部地區有許多機械業、製造業等產業聚落，擁有完整的上中下游供應鏈，假設其中一環受到關稅衝擊，就可能出現產業斷鏈，這是非常嚴重的問題。



林松益強調，台灣的機械產業已發展80年，這次如果因為關稅戰挺不住，業者勢必收的收、倒的倒，態勢非常嚴峻。美國在喊美國製造，台灣也要確保台灣製造的存在，呼籲政府這邊要特別加強補助台灣的機械業者，而不是只注重帶半導體、資通訊產業。