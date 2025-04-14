除籍證明引爭議　新住民二代痛批台官方荒謬

台灣移民青年倡議陣線協會舉行“給我時光機，找到媽媽的除籍證明”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）針對台“內政部移民署”近日要求陸配與子女需在3個月內完成繳納大陸戶籍除籍證明，否則註銷台灣戶籍一事，台灣移民青年倡議陣線協會今天在“立法院”召開記者會批評，限時3個月非常荒謬，相關程序設計不合理，以及政府的行政溝通斷裂等多項爭議。



移民青陣線也提出五項訴求，1、建立清楚、可追蹤的申訴與行政救濟管道；2、公布具同等效力的佐證文件清單，減輕舉證負擔；3、合理調整補件期限，反映實際跨境辦理時程；4、提供行政資源支持，避免基層與民間成為緩衝墊；5、正視移民家庭的情感創傷，建構長期支持系統。



此外，移青陣也將持續推動三項行動，包括發起遷移不會被遺忘、身分不能被撤銷的社群故事串連；呼籲“監察院”調查政策起始與執行過程；並將本事件納入2026年民間團體將撰寫的兩公約國際人權審查報告。



台灣移民青年倡議陣線協會今天舉行“給我時光機，找到媽媽的除籍證明”記者會，包括越南配偶二代的理事長劉千萍、大陸配偶二代常務理事李依靜和劉俊良等人出席。



李依靜指出，“移民署”僅給予三個月補件時限，卻未考量疫情後兩岸航班銳減、票價飆漲等實際困難，許多當事人從台灣前往戶籍地需歷經多段交通，根本無法如期補件。她質疑：“哪一位政策制定者真正跑過流程、排過航班、請過假？”她呼籲應依據實際辦理時間將補件期限調整為一年或兩年，並明確公告補救配套。



移青陣指出，補件內容與佐證標準模糊不清，導致當事人多次被行政單位“踢皮球”。李依靜對此說，不少人持有大陸的地方派出所回函、台胞證或戶口本等證明文件，卻不被“移民署”採認，導致舉證無門、權益受損，甚至面臨被“不自願除籍”的處境。她要求政府應公布可接受的佐證清單，確保程序透明。



對於陸委會日前拋出的“四大類型具結保證”，劉千萍認為，應限期內公告申訴補件困難者的類型、人數統計，並且對應四項類型的涵蓋率，確保有無掛一漏萬。她也擔心，所謂的“具結保證”法律保障效力為何？在民眾對公民身份法規的信賴保護原則感到無力時，陸委會的具結保證卻連正式格式、申請管道都還不明，何來保證？



劉千萍提到，這次“移民署”粗糙對待早年落地生根的中國大陸新住民家庭，很多不同背景新住民有目共睹，“移民署”的粗糙行政，顯示整個“內政部”對移民背景家庭的社會處境距離遙遠，然而“內政部長”劉世芳至今保持沈默，令人失望。