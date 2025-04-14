辦公室主任遭帶走　羅智強轟綠恐怖清算

羅智強針對辦公室主任陳冠安遭搜索帶走在臉書上發表聲明(照片:羅智強臉書) 中評社台北4月14日電／藍營青年組成、罷免民進黨籍“立委”吳沛憶與吳思瑤的團體，8日已至“中選會”領取第二階段連署書，喊話要在40天達成目標。“調查局”14日上午前往罷免案召集人李孝亮、劉思吟等人住處搜索。最新消息也傳出，“罷吳四騎士”的國民黨籍“立委”羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索帶走。羅智強在臉書上發出聲明表示，“面對綠色恐怖、司法清算，絕不屈服！”



“調查局”今日前往罷免案召集人李孝亮、劉思吟等人住處搜索，2人則在臉書證實此事，強調或許會被收押，但絕對不會屈服。沒想到，連負責“罷吳”團體空戰的陳冠安也遭搜索帶走，羅智強一回到辦公室，就得知陳冠安遭搜索帶走，羅智強也驚呼，“冠安是我的得力助手，自我當選‘立委’以來，一直與我並肩奮戰，強力監督民進黨。非常有戰力！”



羅智強也在臉書上發出以下聲明：



恐怖清算羅智強



我的主任被帶走



綠色恐怖來了！我剛提告“總統府”散布謠言，一回辦公室，就接獲通知我的辦公室主任陳冠安遭搜索帶走！



冠安是我的得力助手，自我當選“立委”以來，一直與我並肩奮戰，強力監督民進黨。非常有戰力！



先前我已得到消息，民進黨已啟動“全面殲滅在野黨計劃”，大舉動用司法為惡罷助陣，將約談在野黨辦公室重要幹部，甚至在野“立委”下手。



爆料者也提醒，民進黨可能先以小案為借口，將“以案查案”，藉由搜索資料，羅織構陷、入人於罪。



所以今天陳冠安被搜索帶走，我一點都不意外！只是痛心台灣的司法墮落到這種地步，甘於成為執政黨清算在野黨的鷹犬。



我已委請律師提供必要協助，確保冠安及辦公室同仁的權益不受侵害。



司法不該淪為執政者的打手，敬告民進黨挪開操弄司法髒手！



羅智強絕不畏懼“國家機器”的打壓，面對綠色恐怖、司法清算，我絕不屈服，一定奮戰到底！



反惡罷！就是反民進黨暴政的最後決戰！



一定要出來投，不同意罷免！



陳冠安加油！



所有監督執政黨的夥伴們加油！