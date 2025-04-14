美債劇烈波動　賴士葆：台外匯存底受損

藍委賴士葆。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）美國債券市場近日出現罕見劇烈波動，10年期美債殖利率在短短2天內飆升近30個基點。中國國民黨籍“立委”賴士葆14日表示，全世界都在為美債緊張，美債利息高、風險也高，台灣外匯存底一定受到損失影響，台“央行”若認為美債能當作關稅談判，“央行”是能決定，但希望用專業判斷。



根據美國財政部最新數據，台灣為美國國債第11大“持有國”，規模達2904億美元。台“央行”總裁楊金龍先前在“立法院”備詢時透露，台灣外匯存底裡，逾8成為美元債券等資產。另外外傳美國總統特朗普正計劃“海湖莊園協議”，逼外國債權人將美債轉換為100年期，且是不可交易的零息債券。



賴士葆14日在“立院”受訪表示，特朗普此次對全世界揮動關稅大刀，是希望解決36兆美元的美債問題，全世界都在為美債緊張，楊金龍在“立院”備詢給他的回覆，看起來也對美債情有獨鍾，但受到特朗普的極端美元因素，對台灣的外匯存底一定會受到損失及影響。



賴士葆也提到，他也希望台灣能與美國簽署自由貿易協定（FTA），約束力比較強、比較好，經濟合作協定（ECA）比較不受制約，可是目前仍沒看到台美有什麼具體經貿協定，他只想卑微地幫台灣人請求，避免被美國雙重課稅，去年說有望可簽，但過了1年多都沒簽，還是只聞樓梯響。



媒體問，傳出美方派遣美裝甲名將小克雷頓.威廉斯.艾布蘭三子、退役上將羅伯特.艾布蘭（Robert B. Abrams）來台參加漢光41號兵推觀禮。賴士葆說，美國的退休將領願意來看演習，若對台灣戰力有很大幫助，都歡迎。