江啟臣：台美零關稅談判　官方須保護農業

“立法院副院長”江啟臣受訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月14日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣今日表示，面對美國高關稅挑戰以及特朗普不確定性，政府要備妥談判籌碼。他也要呼籲官方，談判要周延，勿顧此失彼，一旦零關稅談判階段，農產品市場開放勢必成為焦點，農業是弱勢產業，政府須爭取保護，否則會有大規模的民生與經濟衝擊。



“立法院”經濟委員會14日赴台中地區考察經濟建設概況，由藍委楊瓊瓔邀集官方有關單位與中台灣26個產業公協會一同召開“研商美國提高關稅32%對中部產業影響評估及‘中央’地方支持方案會議”，包括國民黨籍“立法院副院長”江啟臣、藍委廖偉翔、綠委何欣純、白委麥玉珍等人與會。



江啟臣表示，特朗普的政治風格就是“大談判”，關稅成為美國政府的重要武器，“關稅是武器、交易是目的、談判是過程”，面對目前美國政府宣布的90天緩衝期，執政黨必須高度重視並全面因應。



江啟臣提到，在90天寬限期公布之前，多數台灣出口產業都面臨出貨中止、訂單取消，甚至貨櫃遭延宕的情況。隨著寬限期開始，許多在美台商與大廠反映，當前正是“爆大量”的黃金期，紛紛加快出貨腳步，希望在90天內完成全年出貨量，相關單位應確保航運穩定，滿足廠商出貨需求。