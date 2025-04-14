助理被檢調帶走　羅智強嗆綠：清算衝著我來

藍委羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月14日電（記者 張嘉文）罷免民進黨籍“立委”吳沛憶團體召集人劉思吟、李孝亮因遭檢舉偽造連署，今天遭“調查局”搜索約談，同為“罷吳四騎士”之一的中國國民黨籍“立委”羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索帶走。羅智強為此召開記者會痛斥“賴政府”，民進黨要清算，衝著他來就好，別對辦公室人員下手。



羅智強說，他也已經委請律師保護團隊，不受執政黨司法髒手的迫害。他強調，政府此舉也印證自己先前爆料“全面殲滅在野黨計劃”，民進黨可以小案為借口“以案查案”，今天有這事情一點都不意外，只是痛心司法墮落到成為執政黨鷹犬。



今早傳出劉思吟、李孝亮和陳冠安等人在住處遭檢調搜索約談的消息，羅智強隨後在“立法院”中興大樓一樓召開記者會，表達力挺辦公室成員的態度。



羅智強說，他是剛剛回到“立院”辦公室得到的消息，陳冠安是他的“立院”辦公室主任，非常認真，也非常優秀、正派，時常站在火線上監督民進黨，大家可以去網路上搜索陳冠安的發文，經常都是切中要點。但現在任何敢站在民進黨對立面的所有在野力量，民進黨就是要全面殲滅，陳冠安不是第一個，也不是最後一個，民進黨司法清算的手法還會繼續進行下去。



羅智強說，他要直接對民進黨、對賴清德喊話，不要找他團隊的麻煩，要清算，衝著羅智強來，不要去找團隊的麻煩，他做好準備等著民進黨來清算。