開放美基改食品入校？鄭英耀：不設立場

“教育部長”鄭英耀（右）。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）美國關稅戰來勢洶洶，賴清德提出排除非關稅貿易障礙等對策。中國國民黨籍“立委”羅廷瑋14日質詢，賴清德是要開放美國基因改造食品進入校園？台“教育部長”鄭英耀答詢，現在還沒有這個問題，但希望未來有更多科學證據去證明，若對人體健康有助益的基改會考慮，不設立場。



“立法院”教育及文化委員會14日邀“教育部長”鄭英耀列席報告業務概況並備質詢，輪值召委為中國國民黨籍“立委”葛如鈞。



羅廷委質詢追問是否要讓基因改造食品入校園？學校衛生法明令學校膳食要採用“農業部”認證在地食品，他很擔心鄭英耀扛不住美國壓力，前“教育部長”潘文忠任內是禁用美方基改、初級加工食品到校園，鄭英耀卻不同，有什麼科學證明基改食品完全沒問題？成人與兒童並不同。



鄭英耀答詢，他態度沒變，一定支持台灣優良的農業產品，讓台灣孩子吃得健康；但對於基改食品，全世界花非常多研究對人體健康有無影響，這需要長期追蹤，未來可能有些證據證明對人體健康有幫助，因此別抹殺所有基改食品。



鄭英耀說，目前在學校營養午餐方面，還是用本地農業，但其實政府現在也還沒限定基改食物進入台灣。他對未來不預設立場，只希望更多證據證明，別造成社會大眾與家長緊張。



羅廷瑋追問，若美方要求將台灣進口基改食品放在談判內容，鄭英耀有沒有堅持捍衛學子健康的態度？必須要100%食品安全，基改是否有數十年潛伏期傷害？過去馬英九執政時，民進黨都大力反對基改食品進入校園。



鄭英耀強調，他態度沒變，“教育部”是授權各地縣市政府根據採購契約去規範。