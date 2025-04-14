高雄無黨議員朱信強：零關稅對台農業衝擊大

高雄市議會無黨團結聯盟幹事長、無黨籍議員朱信強。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月14日電（記者 蔣繼平）針對美國關稅戰對台灣農漁畜產業衝擊，高雄市議會無黨團結聯盟幹事長、無黨籍議員朱信強接受中評社訪問表示，果台灣農產變成零關稅衝擊很大，沒有限制美國農產大量叩關，台灣會受不了，農漁民休耕、價格崩盤、恐造成滅農危機，台灣走小農制成本高，起跑點絕對不一樣，零關稅對台農業的損害也絕非補助就能解決，呼籲要保障農民，不能美國說什麼就照單全收。



朱信強，高雄美濃人，曾任美濃農會兩屆理事長，熟悉農業。現任無黨籍高雄市議員，選區在高雄市桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區。



朱信強表示，如果台灣農漁市場變成零關稅，對農漁民衝擊將非常大。因為美國農業的主要形式是農業機械化和集約化農場，俗稱農場是經營，整體成本低廉。台灣土地面積小是走小農制，人工多成本高。若沒有限制性的話，美國農產大量叩關，台灣會受不了。



根據“農業部”資料，2024年台灣有22.3%的進口農產品來自美國，進口值36.9億美元，輸入產品主要有黃豆、玉米、小麥、牛肉等，台灣是美國第8大海外市場。



朱信強表示，台灣從美國進口的做飼料使用的黃豆，可能佔據台灣五成的量。紅豆進口量也有五成。另外，台灣的豬肉、牛肉產量也是不夠，民眾希望從美國進口不要有瘦肉精的問題，但市面上從標示找不到美豬美牛，可能在大品牌製作肉乾、肉鬆時就消化掉了，進口冷凍比較多，但台灣喜歡吃溫體豬，這是習慣性。

