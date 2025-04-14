詹江村喊告罷團　桃綠議員急送2杯咖啡和解

桃園綠議員黃瓊慧為了罷團今日急送2杯咖啡給桃園藍議員詹江村和解。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月14日電（記者 盧誠輝）中國國民黨籍桃園市議員詹江村昨日因接獲通報有桃園罷團在連署攤位張貼造謠標語前往蒐證，卻遭一名蔡姓婦人怒罵，詹喊話揚言提告，罷團後來找上民進黨籍桃園市議員黃瓊慧求助，黃今日急送2杯咖啡代蔡女向詹道歉和解，詹也當場接受，撤回告訴。



詹江村表示，他昨日接獲報通有桃園罷團在連署攤位張貼“拒絕成為中國器官庫”的標語涉嫌造謠，隨即前往蒐證並報警，但卻遭一名罷團志工當眾對他大聲辱罵“垃圾”，他當場向蒐證警察表示要提告公然侮辱，並前往分局提告。



詹江村指出，蔡女後來向黃瓊慧求助，兩人買了一杯咖啡到警局向他道歉和解，他也欣然接受，誰知後來許多綠民代和側翼卻在網路上拿此事圍剿公審他，讓他氣不過揚言繼續提告。黃瓊慧得知後已拜託綠民代刪文，今日更親自買了2杯咖啡到桃園市議會國民黨團辦公室向詹再次表達歉意，詹也表明不再追究。



黃瓊慧說，蔡姓婦人只是一般家庭主婦，昨天買早餐經過連署攤位，看到詹江村和罷團發生口角，不明就理就站上第一線脫口而出罵人，事後很後悔，在她陪同下昨天下午有先到桃園分局向詹道歉，詹也當場接受和解。黃也提到，罷免案已進入白熱化階段，她呼籲支持民眾跟志工務必注意用字遣詞，遇到不同意見的人就算不認同也不能出現攻擊和挑釁的行為，否則恐會觸法。