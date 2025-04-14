台美零關稅談判　楊儒門吶喊勿出賣農民！

楊儒門表示，白米不是籌碼是主權。（照片：楊儒門臉書） 中評社台北4月14日電／針對美國關稅風暴，賴清德拋出零關稅開始談起，台灣稻米可能受到嚴重衝擊。有“白米炸彈客”之稱的農運人士楊儒門12日在臉書發文表示，白米不是籌碼，是主權！“我們不是反美，我們是反對出賣農民的交易！”



台灣2002年加入世界貿易組織，須大量開放進口海外農產品，出身彰化縣二林鎮農家的楊儒門2003年先後在台北市17處放置無殺傷力的白米炸彈，被判刑入獄，政府之後暫緩進口近30萬噸的外國稻米。2007年獲得陳水扁特赦。



楊儒門認為，台灣稻米產業不是什麼冷冰冰的數據，而是我們的飯碗，我們的土地，我們的未來，台灣的稻米不只是農產品，那是我們的糧本，台灣每年進口14萬多公噸的稻米，美國就佔了一半，早就吃很飽了，“現在還想怎樣？還要我們關稅歸零，全面開放？開什麼玩笑！”



楊儒門指出，14萬4720公噸的白米配額內已經是0%關稅，配額外45塊的關稅，是農民最後一口氣，也是我們的底線。現在政府要把關稅打掉，就等於跟美國說“來，把我們的白米吃掉吧！”



楊儒門提到，美國米價格為30元，而台灣米50元，不需要去解釋市場會怎樣，開放2個字一出來，就是崩盤、失業、滅農三連擊，30幾萬的農民、耕作、運輸、代耕、碾米，這一條產業鏈要被一張貿易協議斷掉？他怒轟，“政府開放的不是市場，是台灣農民的生活命脈”。



楊儒門重申，他不是反對國際化，而是要守住根本。台灣糧食自給率已經剩不到3成了，再開放下去，以後有戰爭、有災難、有斷鏈，要吃什麼？是要吃iPhone嗎？還是吃晶片嗎？美國自己的稻米也沒開放，日本、韓國有開嗎？人家保護得比我們還兇，衹有我們，還在被逼著讓利，被逼著簽下會讓農民破產的條約。



楊儒門表示，農民要的是公平談判，不是犧牲農民。他也拋出質疑表示，現在要開放，有沒有準備補償？有沒有問過農民？要簽FTA，還是要簽我們的死刑狀？不是不能談，但稻米必須是“非談判項目”，要農民退讓，政府拿出的是什麼？是保障嗎？還是一次性補助，就要打發台灣一輩子的土地。



“白米不是籌碼，是主權！”楊儒門呼籲，台灣今天不是在談條文，是在守一條命，一條產業鏈，一個世代的尊嚴，我們不是反美，我們是反對出賣農民的交易，台灣的白米，要種在我們的田裡，不是種在國際談判桌上當籌碼。