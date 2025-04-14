校園設罷免連署站？台教長：擺攤沒問題

“教育部長”鄭英耀。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月14日電（記者 張穎齊）台灣近日多所大專院校有公民團體青鳥進入，在校內設置罷免攤，包括台大、清華、中山、政治大學等，引發爭議。台“教育部長”鄭英耀14日表示，尊重學生有言論自由，也尊重公民活動，擺攤沒問題。至於老師若課堂後、私下有罷免連署意見也尊重，課堂上當然要謹守教育人員的專業。



民進黨發動大罷免中國國民黨籍區域“立委”，近期許多罷免連署也進入大學場域，包含台大、政大、師大、北大、台藝、北藝等15所學校都設有罷免攤，對於校園淪為罷免連署站，鄭英耀於“立法院”教育及文化委員會後受訪表達上述看法。



鄭英耀說，“教育部”事實上在2017、2018年曾2次發函通令各大學應謹守校園中立的態度，也就是說禁止把學校的場地借給政黨從事相關的活動；另外是學生言論，校園民主化、校園的自由民主是台灣高等教育最珍貴的資產，學生有言論自由，對於公民活動，他予以尊重，擺攤沒問題，這並不是任何政黨的一些活動；若是來自校方的政黨活動就會被禁止，學生是言論自由。



媒體追問，“教育部”對學生是採自由開放，那對教師有無規範？若教師也加入校園設攤、校內連署罷免？有行政職的教師又如何規範？



鄭英耀回應，老師也會有自己的想法，學校是言論自由的，當然課堂上就要有教職人員的專業，要有專業自主。至於老師下課後、私下對罷免連署表達意見，或對一些政策想法感到不以為然、進行批判等，那“教育部”都是尊重的；有行政職的職員則要比照公務員的規範標準。



記者問，“教育部”下半年9月1日將對學生的手機是否使用大陸短影音平台抖音、TikTok（國際版）、小紅書，授權校方朝向集中管理禁止使用？



鄭英耀說，現在其實針對校內就不該接觸這些APP，9月1日將針對智慧型手機、行動載具，因美國、歐盟等研究顯示，會影響15歲以下青少年的身心狀況，恐會有身心疾病、要更多諮商。學校網路都是規範禁止、過濾抖音、小紅書、色情網站等，9月1日推出行動載具使用規範後，期待家長多些時間關心孩子。