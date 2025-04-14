李明賢揭罷免藍委偽造連署　質疑辦藍不辦綠

李明賢貼出“罷免案死亡及偽造情事人數統計表”。(照片:李明賢臉書) 中評社台北4月14日電／藍營青年軍罷免綠委吳思瑤、吳沛憶行動，因連署過程遭質疑有抄名冊死亡連署等問題，領銜人今遭“調查局”約談帶走。對此，中國國民黨籍台北市議員李明賢14日揭露“罷免案死亡及偽造情事人數統計表”，指國民黨基隆市選區“立委”林沛祥的罷免案有116人資料屬偽造，“是不是也有接受相同的司法調查？”他批司法不能介入民主，更不能成為政治人物剷除政敵的工具。



國民黨青年軍“憶事吳成”罷免綠委吳思瑤、吳沛憶，連署過程遭質疑有抄名冊死亡連署、錯假率過高問題，被告發違反個資法、涉偽造文書。領銜人李孝亮、召集人劉思吟今日亦證實住處遭“調查局”搜查。



對此，國民黨議員李明賢在臉書貼出“罷免案提議前死亡及有偽造情事人數統計表”，表中包含藍委林沛祥、游灝、馬文君、丁學中等4位罷免案，偽造情事人數都達到10人以上，其中基隆市選區林沛祥的罷免案更有116人偽造。



李明賢指出，今天早上傳出罷免吳思瑤及吳沛憶的團體幹部被檢調帶走的消息，雖然目前台北地檢署仍稱“不予證實”相關內容，但他也質疑其他區有如此高比例偽造情事的罷免團體，基隆罷免藍委的連署，也有高達116份的偽造連署，“南投與雲林也有類似的情況，請問檢調動作了嗎？”



李明賢也呼籲司法單位絕對要秉公處理，不能有任何政治力的介入，也不能看顏色辦案，“司法不能介入民主，更不能成為政治人物剷除政敵的工具，司法雙標更會讓人民喪失信心！”