柬埔寨將台詐騙犯送陸　台官方抗議

台“外交部”發言人蕭光偉。（中評社 資料照） 中評社台北4月14日電／ 柬埔寨政府近日破獲電信詐騙據點，逮捕計180名台灣人。柬方並分別於4月13日晚間及14日凌晨配合大陸要求，將3批包含大陸及台灣籍犯嫌、近190人全數遣送大陸，且未提供台灣人名單及具體遣送人數給台官方。台“外交部”14日表示，除持續促請柬方儘速提供外，更對此表示嚴正關切與抗議，並盼透過兩岸共打機制，要求將民眾送返台灣。



台“外交部”14日下午發布新聞稿指出，台駐胡志明市辦事處於4月1日接獲相關消息後，立即透過各種管道與柬埔寨政府全力進行交涉，要求柬國政府提供台灣籍犯嫌名單，並務必依據“國籍管轄原則”的國際慣例，將涉案民眾遣返台灣接受司法調查與審判。



台“外交部”已於事前與相關部會研商，並於事件發生後第一時間，轉知“法務部”及“行政院”大陸委員會續處，盼透過“海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議”的機制，要求將民眾送返台灣。有關本案確切涉案民眾人數等資訊，駐處持續與柬方交涉中，政府也將透過兩岸機制瞭解。



台“外交部”再次呼籲民眾，切勿心存僥倖赴海外從事包括電信詐騙在內的不法行為，以免觸犯當地國法律而繫獄海外，不僅斷送個人前途，也損害“國家形象”。政府各相關部門將持續通力合作，與相關國家共同加強打擊跨國犯罪。