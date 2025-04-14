羅智強辦公室主任遭約談　柯志恩轟濫用司法

藍委羅智強辦公室主任陳冠安遭搜索帶走，藍委柯志恩批濫用司法工具。（照片：柯志恩臉書） 中評社台北4月14日電／罷免民進黨籍“立委”吳沛憶團體召集人劉思吟、李孝亮因遭檢舉偽造連署，今天遭“調查局”搜索約談，同為“罷吳四騎士”之一的中國國民黨籍“立委”羅智強辦公室主任陳冠安也遭搜索帶走。國民黨籍立委柯志恩14日在臉書不滿表示，這是民進黨濫用司法工具，企圖殲滅壓制在野力量的先發制人攻擊？



柯志恩指出，陳冠安聰明、敏捷，對政治議題嫻熟，是國民黨內極為優秀的青年才俊，過去也曾協助她多次；對於陳冠安遭搜索並帶走，柯志恩說，她感到無比震驚與憤怒。



柯志恩不解表示，陳冠安犯下什麼滔天大罪，竟遭受如此對待？檢調不去查緝匪諜，卻大動作逮捕國會助理，難道僅因他參與罷免綠委的行動，就要撒下綠色恐怖的大網，企圖恐嚇、打壓在野黨的“以罷制罷”嗎？這是民進黨濫用司法工具，企圖殲滅壓制在野力量的先發制人攻擊？



柯志恩強調，從李孝亮、劉思吟到陳冠安等5人，綠色魔掌還要伸向多少人？難道綠營過去就沒有發生過死亡連署的錯誤嗎？這些年輕人始終堅信，他們所做的一切，正是在對抗執政黨的不公不義，勇敢站出來為台灣的民主奮戰到底，儘管資源有限，但擁有最可貴的是無畏無懼的勇氣。



柯志恩最後喊話，無論“國家機器”如何輾壓，也無論司法背後的政治黑手多麼陰暗，勇敢的年輕世代都要堅定站立，勇往直前，“我們始終與你們同在，相信昭昭天日之下，正義與公理絕不會沉淪！”