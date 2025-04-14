特朗普朝令夕改　江啟臣：台商怨每日看川劇

台“立法院副院長”江啟臣(左)受訪。(照片:江啟臣臉書) 中評社台北4月14日電／因應美國關稅對產業衝擊，“立法院”經濟委員會14日邀集台中相關產業座談，台“立法院副院長”江啟臣表示，這90天是出貨爆大量時期，等同把1年量出完，產業擔心的是，3個月後呢？台商抱怨說，每天都在看“川劇”，不確定性是經濟最大的殺手，現在是大談判時代，政府要備妥所有籌碼，該如何交易要非常謹慎。



《中時新聞網》報導，江啟臣指出，“關稅是武器，談判是過程，交易是目的”，這中間談判要做好準備，不光是台中，對所有產業所有“國人”都會影響，此時此刻需重視這90天，在沒有這90天前，產業都被要求不要出貨等，坦白說，若從美國角度，從業者及進出口角度，這90天是爆大量時候，等於是把1年的量都出完。



江啟臣強調，但企業擔心的是，過了3個月後呢？因充滿不確定性，是經濟最大的殺手，沒有了信心，就會影響到整個產業，不管在台灣或海外，政府要拿出具體行動，保持資訊透明，大家最擔心是不清楚狀況，不知如何布局。



江啟臣說，由於對外談判何時結束都不是我們能掌握的，加上特朗普政府不是我們所想的，決策不定，包括20項豁免，但現在又說不是這樣，讓業者很多疑問，早上台商還在說，每天都在看特朗普變臉，在看“川劇”，現在是大談判時代，政府要備妥所有籌碼，因涉及台灣全體利益，該如何交易，要非常謹慎。